El 3F en perspectiva (II)

Ante todo, respeto y disciplina. Es normal que después de una elección presidencial, especialmente si el sucesor es de un partido diferente, inmediatamente empiecen a salir a la superficie un cúmulo de situaciones que, si bien pueden haber generado sospechas previas en la población, la inercia política las hace aparecer como irrelevantes. Por los vientos que soplan, parece ser que en esta ocasión el cambio de estafeta va a hacer más ruido del que hemos estado acostumbrados. Esto, según se comenta, por la personalidad de quien tendrá la responsabilidad de conducir los destinos del país durante los próximos cinco años a partir del primero de junio; un período preñado de evidentes problemas de bulto, pero también de cosas oscuras.

Por lo visto, a solo dos semanas de las elecciones, los salvadoreños debemos irnos haciendo a la idea de que el estilo de gobernar del señor Bukele estará fuertemente marcado por respuestas rápidas aun para romper viejas estructuras o comportamientos que parecían inmutables, causando un gran daño al país. Pero este enfoque, aunque resulte eficaz, puede dar al traste con el igualmente entendible deseo de la ciudadanía de desterrar la polarización. Esto solo se puede lograr a partir de la búsqueda constante de la armonía social, de la solución de situaciones difíciles basada en la prudencia y de la gobernabilidad democrática, para que se conviertan en la expresión más clara de una nueva forma de gobernar para potenciar el desarrollo integral del país. Pero también, esto implica desterrar de tajo vicios del pasado.

En esta última categoría creemos que se inscriben las advertencias del presidente electo sobre las consecuencias del supuesto manoseo que se está dando en la administración de los recursos humanos y financieros a pocos meses de concluir el mandato del presente gobierno. Se sabe que esta es una práctica antiquísima, como lo es también la inveterada costumbre de inflar la planilla desde el inicio de toda nueva administración. Para entender los motivos de estos comportamientos abusivos, no es necesario abundar en detalles, pero sí es destacable que en el caso de los dos gobiernos del FMLN, desde el principio se supo que se estaban superando con creces los "estándares aceptables". Los hallazgos de FUSADES son elocuentes.

En cualquier caso, resulta igualmente destacable la reacción que ha causado el mensaje claro y contundente del señor Bukele para quienes están haciendo un uso perverso de nuestros impuestos en ciertas entidades públicas. La primera en alzar su voz fue la directora del INJUVE, que llamó prepotente al presidente electo, expresión que se queda corta frente a los improperios que le lanzó después un exalcalde de Mejicanos y exdiputado que se hizo célebre cuando detentó dichos cargos, por su forma vulgar de expresarse, su altanería y aires de grandeza.

Nosotros no somos fanáticos del señor Bukele (como tampoco de sus opositores en la elección), pero nos parece una falta de respeto hacia su persona la forma en que reaccionaron dichos personajes, acaso porque forman parte de quienes están manejando a su antojo recursos que no les pertenecen. Y aunque no estemos de acuerdo con la forma en que el presidente electo está actuando, a través de voceros, frente a situaciones controversiales, en el caso que nos ocupa, creemos que cuenta con el respaldo de la mayoría.

Pero al final, lo que preocupa a muchos es que, sin haber iniciado sus funciones la próxima administración, se estén dando episodios en todo el espectro político nacional que si no se administran con prudencia y sensatez pueden desembocar en una confrontación permanente para seguir atizando la hoguera de la polarización en que hemos vivido por largo tiempo.