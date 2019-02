El 3F en perspectiva (III)

Ventiscas en el verano. La semana anterior, hicimos referencia a una acción del presidente electo que seguramente fue apoyada por la mayoría: su denuncia de los supuestos abusos que se estaban cometiendo con los recursos públicos en ciertas entidades, a poco más de tres meses de que concluya la actual administración. Muchos consideraron las advertencias subsecuentes, como un anticipo de lo que sería el estilo de gestión del señor Bukele, pero también como una reedición de que él estará permanentemente en los medios no convencionales, para mantener expectante a la ciudadanía. Algo parecido al estilo del señor Trump.

Y la validación de esta hipótesis se dio días después con un hecho que nadie esperaba. A través de un tuit, pidió que se destinara el 50 % del préstamo ya negociado con el BCIE para construir el nuevo edificio legislativo, para reorientarlo a la construcción de escuelas y bibliotecas. Si la reacción, en el caso mencionado al principio, fue, en general, positiva, no puede decirse lo mismo ante lo que ha sido considerado como una "trampa mediática" en la que cayeron muchos. El ruido que ha causado esta sugerencia ha sido descomunal, lo cual, según se comenta, tiene que ver con la forma maquiavélica con que fue concebida. El "gancho" parecía tan atractivo, que varios diputados (por supuesto encabezados por los de GANA) y sin contar con la más mínima información que respaldara la iniciativa, corrieron a darle públicamente un apoyo incondicional a la misma. No es un tema menor, el cisma que estos noveles congresistas crearon en sus propios partidos, ya debilitados por el triste papel que jugaron el 3F. Pero al no contar con el apoyo necesario, el señor Bukele volvió a desafiar al congreso, al anticiparle el destino que le daría al nuevo edificio legislativo, después de las elecciones de 2021. Gracias por el respeto a la separación de poderes, dirían algunos.

Para ciertas personas, todo esto es intrascendente, pero otras lo ven como algo delicado porque significa restarle atención a lo verdaderamente relevante y prioritario. Es más, se dice que distraer energía con el propósito de "cucar" (como se dice en buen salvadoreño) a la oposición es irresponsable de cara a los grandes problemas que aquejan al país. Otros ven en tales acciones una forma populista de abordar problemas serios como el de infraestructura educativa, cuando precisamente muchas escuelas que sirvieron de centros de votación en las pasadas elecciones pusieron al desnudo cuadros dantescos que ilustran su estado ruinoso y donde sobresale la promiscuidad a que permanentemente se ven expuestos nuestros niños. Ah, pero el programa una computadora para cada uno, sigue.

Pero como señala un medio digital, con su iniciativa, el señor Bukele "trituró" a la oposición. Ahora también ARENA está solicitando que se modifique el presupuesto para destinar $50 millones para "infraestructura escolar", lo que, por lo demás, pone en entredicho el grado de racionalidad con que se aprobó el presupuesto vigente, que para muchos, fue negociado, a partir de la perversa práctica del toma y daca que se estila en el congreso.

En cambio, la iniciativa del presidente electo desencadenó otras preocupaciones. No sabemos, aunque lo intuimos, con qué propósito se negoció un préstamo sobredimensionado con el BCIE, que además demandaba recursos de contrapartida y la aceptación de una comisión de compromiso, en caso de que ocurriera un atraso en los desembolsos. Según ha trascendido, solo los pagos por este concepto ya rondan el medio millón de dólares. Mientras tanto, el país sigue hundiéndose en una virtual crisis fiscal, sin que nadie dé un paso en firme para enfrentarla. Esperamos que el señor Bukele lo haga.