El 3F en perspectiva (y IV)

Transición y escenario. No sobra recordar que el señor Bukele asumirá la presidencia de la república después de 30 años cuando el país fue conducido por gobiernos provenientes de dos fuerzas políticas de ideologías totalmente contrapuestas. La opinión generalizada es que con ninguna de ellas logró mejorar la calidad de vida conforme lo preconizaban sus actores y demandaban las expectativas de la población, especialmente de aquellas más vulnerables. Los resultados de los comicios del 3F no pueden ser más elocuentes, aunque discernir desapasionadamente y validar con rigor científico sobre la diversidad de factores subyacentes en el comportamiento del electorado implicará mucho tiempo y esfuerzo, más allá del simplismo con que por el momento se ven las cosas.

Por ahora, lo único constatable es que esos resultados todavía no son asimilados con realismo por ninguno de los contendientes. En la oposición, lo que se observa es una marcada obsesión por encontrar responsables del descalabro experimentado y una lucha intestina por el poder. Estas actitudes –enraizadas en las dirigencias de los partidos– no se condicen con las supuestas demandas de las bases que claman por una erradicación total de aquellas actuaciones que han culminado en fracaso tras fracaso. De hecho, al menos por el momento, no se observa un movimiento que bajo un liderazgo aglutinador, fresco y renovado, lleve a los institutos políticos a una reinvención total, para dejar atrás una trayectoria caracterizada por la soberbia, el deseo irrefrenable de poder y las barreras mentales anquilosadas, que les impidieron adaptarse a los signos de los tiempos. Para agravar la situación, la corrupción generalizada a todos los niveles –la madre de esos comportamientos torcidos– aumenta la mala percepción que tiene la población sobre los partidos.

Paradójicamente, el fenómeno que se observa entre los derrotados, que en un ejercicio estirado del lenguaje podríamos catalogar de "esquizofrenia atolondrada", es un activo que le estaría dejando toda la oposición al señor Bukele. Es más, si este, ya en el desempeño de su cargo, es consecuente con su mensaje estrella de campaña ("el dinero alcanza cuando..."), todavía mejor para el país. Bajo esas circunstancias, se esperaría que el próximo gobierno haga acopio de esas experiencias para llevar optimismo a la población, ya que cinco años más de lo mismo estarían llevando El Salvador a un Estado fallido.

Pero si bien todo este escenario parece favorecer al presidente electo, también mucha gente encuentra en ciertos mensajes una señal de autoritarismo y un desdén por la prevalencia del juego democrático que demanda el país, en el marco del Acuerdo de Paz. Las reacciones a estas posturas no se han hecho esperar y personas versadas le han hecho saber al futuro presidente la importancia de la gobernabilidad democrática, que en esencia demanda un esfuerzo denodado para construir puentes con las distintas fuerzas políticas, sectores importantes como el empresarial y el laboral, el respeto irrestricto al Estado de derecho y el fortalecimiento de la cohesión social. Pero también es fácilmente constatable que la oposición ni siquiera es capaz de hacer un acto de contrición ante el desmadre que le están dejando al futuro gobernante, que al final se volcará contra todo el país.

Seguir manoseando el presupuesto general, prostituir la administración de recursos humanos, ponerle más carga (por puro populismo) al ISSS, comprometer recursos que no se tienen en infraestructura ostentosa pero ineficiente, mientras los servicios de salud y educación languidecen, entre otros, no solo es inmoral. Es una forma execrable de infligir un daño irreparable a todos los salvadoreños. Reitero, no soy fanático del presidente electo, pero, por lo dicho y algo más, la transición se antoja harto difícil, y muy complicada toda la gestión de su gobierno.