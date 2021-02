El 9 de febrero dejó un saldo que debe inquietarnos

Desde el régimen se quiso plantear que el 9 de febrero de 2020 no pasó absolutamente nada, apenas un episodio más del choque dialéctico del presidente de la República con los representantes de la oposición. La mayoría de funcionarios del gabinete incluido el vicepresidente, que semanalmente se sienta a hablar sobre la reforma a la Constitución desde una perspectiva pomposamente democrática, guardan silencio sobre aquella tarde. Nunca se pronunciaron ni lo harán, así de acomodaticias sus convicciones, triste servicio el que le brindan a la democracia.

Entre las filas de la sociedad civil y del mundo político, aquella jornada dejó claro que lo de Bukele no eran sólo bravuconadas y arrancones despóticos sino que su análisis y visión del mundo incluía un desprecio por las instituciones y el Estado de derecho. Que se debiera a lo incompleto de su formación académica, a ignorancia sobre en qué consiste el servicio público o a un entendimiento deforme de eso mismo, desde entonces da igual. La conclusión fue que en sus manos, la acumulación de poder era sin ninguna duda un peligro para El Salvador.

Pero a diferencia de con las fábulas, ese vergonzoso episodio de la historia contemporánea nacional no pudo concluir con una moraleja así de inoportuna. El verdadero Bukele, el dirigente incapaz de empatizar con la población, desprovisto de tacto político, el hombre que le debe su carrera a la propaganda, el que no está dispuesto a hacer nada si no puede traducirlo en publicidad, el que cree que para purificar al país hay que incendiarlo con la democracia como madera, ese personaje se reveló crudo apenas entonces, con su cruzada contra la oposición política casi consumada.

Tácticamente, en el plano doméstico ese domingo fue sólo un poco más de combustible para el motor propagandístico del oficialismo, que rayó el cinismo de considerar el ingreso del mandatario protegido por la soldadesca, su pantomima religiosa en el Salón Azul y su arenga posterior, rodeado de activistas de GANA y de algunos empleados de Casa Presidencial, una confirmación de la paciencia de Bukele, que no destruiría el orden constitucional sino que esperaría a que llegaran las elecciones de 2021 para tomarse el poder legislativo.

Pero en el plano internacional, ese fue el inicio del colapso de Bukele. Algunos medios de comunicación estadounidenses se interesaron en el Bukele candidato en su calidad de tercera fuerza y de forastero ante el bipartidismo salvadoreño de posguerra, pero el cuento de un político joven, demócrata y posmoderno se acabó en cuanto puso su primer pie en el militarizado congreso. A partir de ahí, lo que hizo fue consumir primero la curiosidad, luego el interés y luego la simpatía de que gozó en los círculos regionales. Hasta su valedor incondicional, el afortunadamente depuesto exembajador estadounidense Ronald Johnson, debió pronunciarse con preocupación aquella tarde.

El saldo de la irrupción presidencial armada al recinto legislativo no queda completo si no reparamos en una última y controversial revelación. En apariencia, la sociedad salvadoreña no entendió la gravedad de lo ocurrido, o la relativizó tras la llegada de la pandemia, o bien ha callado pero reflexionó sobre lo cerca que se estuvo de un golpe de Estado y situaciones peores. ¿Qué tanto valen las libertades, qué tanto se aprecia a la democracia, está la nación dispuesta a sacrificar sus libertades y a cambio de qué?

Son las preguntas que el régimen se hace, son las ambigüedades que sigue tanteando para explorar en su escalada de poder, y son las reflexiones que los salvadoreños bien nacidos también deben hacerse de modo urgente.