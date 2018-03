El CNSCC, Acuerdo de Nación. Finalmente un buen rendimiento de cuentas

Lee también

Siendo la violencia nuestro gran problema, no es de extrañar que constantemente haya opiniones diciendo qué hacer y críticas al Plan El Salvador Seguro y el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, algunas válidas, otras a partir de mala información. Por la importancia trascendental del tema me permito compartir algunas experiencias y convicciones.El CNSCC y su Plan El Salvador Seguro es el único plan articulado, con participación plural, fueron invitadas todas las fuerzas vivas del país, partidos políticos, empresarios, iglesias, tanques de pensamiento, gremiales, etcétera. El consejo está diseñado para delinear el Plan ESS que ejecutaría el Estado por medio de las instancias correspondientes en Ejecutivo, Judicial y Legislativo, además del muy importante papel de las municipalidades. Haciendo un examen de conciencia al día de hoy, son muchas más las cosas positivas que las críticas que se pueden atribuir al plan.Lo primero y más importante es que en un país sumamente polarizado, el CNSCC es el único espacio de diálogo nacional que está funcionando, el CONED ha producido una buena propuesta, pero sin ser prioridad del GOES y no tener fondos...El diálogo que se da en el Consejo de Seguridad no debe de verse ni debe ser un plan de este gobierno ni de cualquier otro en el futuro, para que funcione debe convertirse en un Plan de Nación que sea sostenible en el tiempo sobreviviendo los años y cambios de gobierno, es la única forma en que funcionan los acuerdos de nación, no forman parte de la agenda política de ningún partido como propia, sino en la de todas como propia pero del país.Para lograrlo hay que despolitizar el tema, tanto del lado de los críticos del gobierno que pierden el bosque y ven los árboles y quieran ver todo resuelto ya. Asimismo el gobierno debe evitar sacarle raja política al tema como en las visitas del Sr. presidente a los municipios, que es un programa gubernamental aparte de El Salvador Seguro pero genera críticas, es de presentarlo como algo aparte.Formo parte del CNSCC al que fui invitado en lo personal como muchos empresarios y asisto asiduamente por amor al país, lo que me da el derecho de informalmente criticar o verter opiniones favorables, no tirando piedras desde lejos sin mucha información o alabando todo lo hecho como que estuviera en la planilla de CAPRES. Amo y respeto mi independencia y eso me da credibilidad y autoridad para criticar.Hice en el seno del consejo muchas veces críticas porque la Comisión de Articulación Financiera nunca funcionó y no nos rinden cuentas seriamente. Sin embargo, en la última sesión del consejo, por primera vez tuvimos un rendimiento de cuentas al estilo del ministro de Justicia y Seguridad Pública breve, preciso y conciso lo cual me encanta. Este fue sobre la aplicación de la llamada Contribución Especial, ahora en su prórroga en discusión en la Asamblea. Sobre ese tema en el consejo flota la preocupación de que algunos tratan de restar fondos al área de prevención y pasarla a represión. Preocupante, está comprobado que la represión por sí sola no resuelve la violencia, que la prevención es el complemento necesario. Ignoro si quienes promueven la medida lo hacen por filosofía o porque adversan el uso de fondos en esa área, en ese caso lo que procedería es señalarlo, no simplemente cortar prevención.Hemos discutido mucho sobre que ni el consejo ni el Gobierno hemos aprendido a comunicar lo que se hace en el Plan El Salvador Seguro, sabiendo que hay material, nos hemos quedado en quiénes deberían ejercer la vocería, tema delicado.El Gobierno o el partido que lo maneja debe abrirse en el funcionamiento de esa comisión que gestiona, audita y recomienda cómo gestionar fondos. No cederían poder, adquirirían enorme credibilidad.