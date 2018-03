El CNSCC marcha bien pero no sabe comunicar

Lee también

Cortesmente le respondí que aunque el problema de la violencia es muy complicado de erradicar, no se arregla si no se involucra y lo asume la ciudadanía incluyéndolo a el y en eso trabaja el Consejo. Expliqué que CNSCC con ayuda del PNUD, UE, OEA diseñó un plan de largo plazo que se completó y es muy bien evaluado internacionalmente, llamado Plan El Salvador Seguro, que la ejecución le corresponde al Estado y el Consejo acompaña en el seguimiento, resultados, presentaciones para obtener fondos como en Washington hace unos meses con Congreso y Senado republicanos y demócratas y recientemente en Bruselas con el Parlamento Europeo y autoridades de la UE que ven América Latina. En ambos lugares estaban muy bien informados de los avances del Plan, manifestados en la disminución de homicidios y extorsiones, del éxito de involucrar municipalidades, sociedad civil organizada y no organizada y la instalación de la policía comunitaria, para recuperar territorios, con un alto porcentaje de éxito.Si una persona bien informada no está enterada de si el combate a la violencia marcha con éxito y si el CNSCC existe, me pregunto como lo percibe la sociedad en general. Hice una rápida encuesta a unas 100 personas de todos los sectores, encontré que la gente bien informada existe la percepción de que hay un Consejo y un Plan que hace avances, gente menos informada menos y depende de si han sufrido ellos o gente cercana algún incidente. y que vive donde hay gran presencia de las maras, la reacción fue mixta, por ejemplo una empleada que sirve café y hace labores de limpieza en una oficina, residente de Huizucar, que hace un año tenía gran presencia visible de pandilleros y muertos dijo “ahora está tranquilo, se oye que en los cantones hay, pero no se ven”. No sabía del Consejo, pero si que la eficacia de la PNC y el ejército estaba ligada a planes mayores.Del avance se enteran por los medios que reportan disminución de homicidios, pero cada día reportan muertos. Habitantes de los “municipios priorizados” en el Plan, los mas inseguros antes, si perciben positivamente las acciones al Consejo, su contacto con PNC , policía comunitaria y vecinos involucrados, les da una idea mas clara de que hay un esfuerzo organizado en la mejora de la violencia en su comunidad.Asisto regularmente a las sesiones del Consejo, doy y seguimiento a los progresos y atrasos y falencias…asisto también a la Comisión de Articulación y Seguiminto, en la cual apreció mas el desempeño y desarrollo del Plan, allí escucho exposiciones de funcionarios de diferentes niveles, de una amplia red de instituciones que trabajan en el elemento mas importante para la erradicación de la violencia, la Prevención que tiene muchos componentes, trabajan con mística, se ven los avances y da esperanza.Lo que el Consejo hace mal o no hace, es comunicar adecuadamente, que no es sencillo. Los funcionarios se quejan de que anuncian lo que hacen a los periodistas y de diez, nueve son buenos, pero los periodistas insisten en la mala, en el o los muertos, en posibles irrrespetos a derechos humanos, etc. Debe comprenderse que esa es la naturaleza de la prensa, que si el funcionario hace bien las cosas es solo su obligación, no es noticia, pero un pelo en la sopa a lo es y es lo que el publico lee o escucha.El siguiente paso debe ser diseñar y montar una buena estrategia de comunicaciones que no sea ni parezca propaganda gubernamental, vienen dos elecciones y la labor no es fácil, pero si posible.