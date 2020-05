El "Cambiazo" que no se puede evitar...

Tengo una buena amiga que trabaja en medios de comunicación digitales y me hizo hace poco esta pregunta: ¿cuáles son los cambios que has visto en tu vida en ocasión de estar viviendo la pandemia del #covid19?

Estoy segura que cada quien se ha planteado la misma inquietud últimamente, pero hay un prolijo autor español de más de 75 años, Leopoldo Abadía, que está dando públicamente su opinión sobre lo que viene después y cómo nos afecta. El ingeniero Abadía se hizo famoso por el libro "La crisis ninja y otros misterios de la economía actual", 2009, porque explicó los pormenores de la crisis de las hipotecas sub prime desde un lenguaje sencillo.

El también profesor Abadía, una celebridad a una edad avanzada en España, quiere hacer lo mismo a través de la reciente publicación de "Sonriendo bajo la crisis", ante el contexto de estar confinado en su hogar. En su libro nuevo hay un capítulo que trata de aventurar el alcance del cambiazo (un término que inventó en 2019 para definir el mundo en esta década) dentro de la perspectiva de este virus global.

Así lo explicaba en una entrevista para la revista Nuestro Tiempo: "Tendrá muchas consecuencias de todo tipo: sociales, políticas, espirituales, económicas...Brutal. Con lo del cambiazo me quedé corto, y ahora ya no sé cómo se puede llamar… ¿El supercambiazo? Las transformaciones de las que yo hablo en el libro van a sonar ridículas: las redes sociales, el procés, las fake news…"

En este encierro en que estamos, decía el sabio Abadía, "vivimos de una manera totalmente distinta a nuestra vida normal; en casa te cruzas por el pasillo muchas veces con las mismas personas... y sugiere hacer la sonrisa del pasillo..." Ya que la gente de la profesión de salud se está matando por trabajar de manera heroica y lo están pasando mal, le gusta mucho que la nueva costumbre de aplaudir desde los balcones une en solidaridad a los españoles, en una manifestación de reconocimiento al personal sanitario, de transporte, farmacias; de hospitales, bancos, maestros y otros... por su labor diaria.

Lo mismo siento yo, desde que estamos varados en EUA, al ver en las redes sociales a estos mismos héroes salvadoreños que hacen lo mismo, así como los empresarios, empleados, y pequeños negocios, que se rebuscan y dan la batalla para conseguir dinero que no tienen para pagar salarios y seguir operando en El Salvador. Pero no es fácil y veremos cierres de fuentes de empleo con lágrimas en los ojos de los dueños.

"En lo económico lo vamos a pasar muy mal durante mucho tiempo. Por eso es bueno que nos demos cuenta de que no podremos seguir viviendo como hasta ahora..." apunta el Dr. Abadía.

Comparándo con las crisis financieras de 2008 y 2011, él piensa que será peor... "No tiene ni punto de comparación. La otra vez fueron unos sinvergüenzas que hicieron una estafa, punto. Sabiendo la cuantía del fraude se podía calcular cuánto iba a durar... Pero esto es otra cosa: una revolución total que no se sabe cuándo terminará...En una crisis económica la gente tiene experiencia, pero esto nadie lo ha visto nunca. Aquí hay que ocuparse primero de hay muchas personas que ya no han cobrado el sueldo desde marzo. Aquella crisis fue mucho más limitada. En 2008 a algunos, a los que les agarró más fuerte, los arruinó, pero no a todos. Esta es brutal: veas a quien veas, le está afectando.Tú no sabes si vas a cobrar mañana...Hay que apretarse el cinturón...El dinero no te va a sobrar..."

El Dr Abadía y yo somos positivos. Y él comenta en sus videos cortos para animar a la gente, que no podemos andar quejándose o pensando en echarse para atrás... sino aprovechar la encerrona "para conocer mejor a tus hijos, para hablar más con tu mujer o si estás solo, para estudiar..." Pero sobre todo, rezar para que Dios ilumine a los líderes del Estado y de la sociedad para que nos unamos a dialogar y enfrentar esto juntos.