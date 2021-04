El Día 1 pareciera estar más cerca

Hace dos semanas recibí la primera dosis de la tan esperada vacuna; en unas semanas más, con la segunda dosis, tendré el porcentaje de inmunidad que da la Sinovac. Este acontecimiento me ha hecho recordar todo lo vivido desde aquel lunes que me mandaron a mi casa. Quiero compartirles la columna que escribí hace exactamente un año, que titulé "Día 1. ¿Y ahora qué?"

Dentro de todas las cosas en las que ocupamos nuestro tiempo de encierro, seguramente todos o por lo menos la gran mayoría de los que tenemos una empresa, negocio o emprendimiento, no importa el nombre que le demos a nuestra actividad económica, pensamos en cómo será ese día en que todo esto termine y cómo será el "inicio". Sin embargo, el problema más importante que enfrentamos para este propósito es la incertidumbre, realmente no sabemos cuándo llegará ese día y cómo encontraremos al mundo allá afuera. Toca especular. Mucho se habla de la "nueva normalidad" y de un "nuevo orden mundial", pero ¿qué significa esto? Los conceptos pueden ser tan amplios como los querramos interpretar.

En mi opinión, el verdadero Día 1 sería cuando ya todos estemos vacunados y desaparezca el temor de "contagiarnos", pues esto es en realidad lo que nos tiene encerrados y llenos de rigurosas medidas de higiene. Esto será dentro de un año o dos, no sabemos, pero hasta que suceda tendremos que enfrentar varias etapas, siendo la primera la flexibilización de la cuarentena domiciliar que permitirá iniciar la apertura de la economía con el inicio de actividades de algunas empresas, no sabemos cuáles. Y así sucesivamente hasta que, en algún momento, todas las empresas, las que queden, estén funcionando, obviamente con los respectivos protocolos de seguridad. Tengo que controlar la tentación de decir "hasta que todo regrese a la normalidad", porque si de algo puedo estar segura en medio de toda esta incertidumbre es de que eso no será posible, la vida no podrá ser como antes, nosotros no podremos ser los de antes, aquí indudablemente habrá un antes y un después.

Pero, a pesar de lo anterior, debemos de estar preparados, tenemos que tener nuestra o nuestras estrategias, creo que tiene que ser más de una, por lo menos dos: la de enfrentar la crisis actual, sobrevivir, y la del resurgimiento, pensando en el corto y el mediano plazo. Yo tengo un cuaderno lleno de ideas, que lo alimento día a día. Compartiré algunas de ellas, sin ningún orden ni prioridad porque así las tengo por el momento.

Pienso que lo macro, lo que está sucediendo en el mundo, nos debe servir de referencia, pero debemos enfocarnos en lo micro, en nuestra propia realidad, lo que yo siempre he llamado "nuestro kilómetro cuadrado", pues es ahí donde están las verdaderas oportunidades y amenazas; de lo contrario no solo podemos perder enfoque, sino frustrarnos antes de tiempo. De igual manera, considerando la incertidumbre de la que ya hemos hablado, debemos trabajar con escenarios, el optimista, el realista y el pesimista, partiendo de lo peor que nos podría pasar y esforzándonos por lograr lo ideal. En este ejercicio debiéramos listar exhaustivamente, por un lado todos nuestros recursos actuales, los humanos, los financieros, los materiales, etcétera; y por otro, las necesidades del mercado, para identificar las oportunidades reales, las que todavía quedan. En este análisis debemos ser totalmente objetivos, es necesario que definamos claramente si nuestro negocio actual todavía tiene un potencial atractivo o si ha llegado el momento de cambiar el rumbo. Ahora más que nunca, es importante tomar decisiones valientes y oportunas, aunque eso signifique tener que "vivir un duelo" y tener que empezar de cero.

Este es el momento de ser resilientes y enfrentar los desafíos con fe, esperanza y determinación. Además, es mi deseo que ninguna crisis nos robe nuestra sonrisa.

Un año después, 50 % vacunada mantengo mi sonrisa.