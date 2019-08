El 11 de agosto ha sido instituido el DÍA DEL ECONOMISTA a nivel nacional, por lo que el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (COLPROCE) se prepara para su celebración mediante una serie de conferencias relacionadas con las condiciones problemáticas del país en su local social del 14 al 16 de este mes, culminando con un festival bailable, siendo invitados sus asociados, funcionarios públicos y privados. Esta importante asociación nació en octubre de 1957 con la decisión de los primeros economistas nacionales, que a la vez dirigieron delicadas gestiones a nivel ministerial y banca central, entre ellos el Dr. Vicente Amado Gavidia H., Dr. Víctor M. Cuéllar Ortiz, Dr. Gabriel Piloña Araujo, Dr. Raúl Nolasco, Dr. Gustavo Arias y otros distinguidos colegas que fungieron como decanos de la Facultad de Economía de la Universidad de El Salvador.

Con base en las definiciones y conceptos de la Economía que se enseña en las universidades, se conoce como una ciencia social dedicada al estudio de los procedimientos productivos y de un cambio, así como el análisis del consumo de bienes y servicios, aun cuando su raíz o vocablo provienen del griego que significa "Administración de una casa o familia" y al profesional que lo ejerce se le considera como tal, incluyendo la administración del país, pero en su función se proyecta a objetivos de beneficio a largo plazo que hace satisfacer necesidades actuales y futuras, tanto a las empresas, la familia y al Estado mismo, con recursos escasos buscando reducir costos, a esta persona que analiza y estudia estas posibilidades se le llama "economista".

Ante estos criterios, este profesional está inmerso en buscar el máximo rendimiento para conseguir el bienestar esperado de las personas, de las empresas y del desarrollo de una nación, proponiendo proyectos de corto, mediano y largo plazo, para lo cual necesita del apoyo del gobierno en turno, de los organismos internacionales y de las asociaciones financieras o privadas interesadas en el desarrollo del país, por lo cual consideramos a la economía política la que pretende definir los objetivos al final de un período determinado para la nación.

Para la planificación, dirección y ejecución de las acciones a tomar en la economía debe corresponder a entidades especializadas, entre las cuales se encuentra COLPROCE y sus asociados, aparte de algunas empresas asesoras privadas y recientemente se ha creado una ONG, sin fines de lucro, formada por más de 20 profesionales de 7 diferentes disciplinas, cuyo objetivo es analizar y estudiar las causas de los principales problemas económicos y sociales que estamos padeciendo en El Salvador, lo que debiera corresponderle al Estado, para luego proponer alternativas de solución e incluso elaborar y ejecutar proyectos factibles, iniciando con la base de la principal queja que es la POBREZA en sus diversas facetas, entre las cuales se encuentra la falta de educación y formación moral y laboral, que ahora ha degenerado en la delincuencia desde lo más bajo hasta la corrupción de más altas esferas.

La canalización de las inversiones no se ha sabido enfocar, solo se piensa en atraer grandes empresas, suponiendo generarán empleo, lo que no se cristaliza porque al final se consigue una cada dos años y el monto de personal nacional apenas llega a 700 puestos de trabajo, cuando la tasa de desempleo es preocupante (entre 9 % y 10 %), pero no se piensa en la explotación de nuestros propios recursos naturales con riqueza alimentaria y medicamentos que ahora se desperdician y pueden proveer miles de puestos en el campo, la industria y el comercio.