El Fomilenio II, en riesgo para saciar el apetito pirómano

¿El presidente de la República puede brindar sus opiniones sobre los temas de interés ciudadano? Por supuesto, le asisten los mismos derechos que a cualquier ciudadano. ¿Es correcto que para ventilar sus opiniones utilice los recursos del Estado? Eso es discutible ayer, hoy y mañana, pero aun aceptándolo como una ordinaria licencia de la falta de reglamentación al respecto, lo que no se puede consentir es que abuse de esa plataforma para atacar políticamente a otros poderes del Estado.

El lunes, el mandatario convocó a una peculiar conferencia de prensa. Rodeado de tres de sus ministros y dos de sus secretarios, recreó una conversación en la cual sin ningún asidero técnico sino stricto sensu porque ellos lo decían redujeron el riesgo de los proyectos del Fomilenio II a un trámite que la Asamblea Legislativa está deteniendo por puro albedrío y no como consecuencia del desprolijo manejo de las finanzas públicas.

Los dineros que el parlamento reorientó para este efecto en noviembre, $50 millones, fueron invertidos en otra cosa, reconoció Bukele. Y con una declaración de esa naturaleza, de suyo escandalosa por lo que supone sobre ignorancia de los procedimientos constitucionales, el presidente fortaleció las peores impresiones que sembró en su primer año y medio de gobierno entre la diplomacia internacional.

Hace apenas dos meses, trascendió que un importante ejecutivo de la Corporación Reto del Milenio hizo del conocimiento del gobierno de GANA que la suscripción de un tercer contrato dependería de un apego estricto al Estado de derecho y a la protección de derechos fundamentales en El Salvador.

Bukele nunca reconocerá que ya en septiembre la Corporación le expresó su preocupación por el modo en que el Ejecutivo se relacionaba con los otros poderes del Estado; incapaz de reconocer sus errores, acaso dando por perdido el Fomilenio II y una eventual renovación, prefiere jugársela a dos bandas. En un primer escenario, los diputados aceptarán ser cómplices del desorden y no sólo le autorizarán otros fondos sino que no le pedirán cuentas de "en qué otra cosa" se invirtieron los primeros $50 millones. Y en un segundo escenario, los parlamentarios se mantendrán firmes en su análisis de modo que no habrá más fondeo si no hay rendición de cuentas, materia en la cual el gobierno es francamente incompetente, y el oficialismo tendrá un último ariete propagandístico contra los opositores, a las puertas mismas de la campaña electoral.

Así gobernaron a El Salvador el último año: poniendo los intereses de la población en segundo término, dejando el respeto al orden constitucional en segundo término, amenazando el equilibrio institucional las veces que sean necesario, todo en función del cálculo electoral, de la agenda de comunicación del presidente, de la narrativa prepotente que erosiona la convivencia un día sí y el otro también.

En este caso, que el país pierda la oportunidad de ejecutar poco menos de 40 proyectos, entre ellos la expansión de la carretera del Litoral, infraestructura fronteriza y recuperación de centros escolares, no es la principal preocupación del gobierno, sino utilizar esta crisis como combustible para la fogata en la que está tirando todo lo que se construyó en tres décadas de vida democrática.