El INFOD como proyecto de desarrollo nacional

Según el decreto legislativo, el INFOD es una Institución de Educación Superior (IES) adscrita al Ministerio de Educación (MINED), que será dirigida por un Consejo Superior Directivo, integrado por 5 profesionales que representarán al MINED, la UES, el magisterio nacional, las IES formadoras y a los profesionales independientes del sector educación. Este tiene por objeto la formación inicial y permanente de profesionales para el ejercicio de la carrera docente, la formación de posgrado en diferentes especialidades y la actualización permanente de los conocimientos.

El Instituto es resultado de un proceso de diálogo que supuso la intervención de diversas instancias, y la revisión de propuestas e iniciativas presentadas en el pasado. Partiendo de un diagnóstico del sistema de formación inicial, se construyó un consenso de las acciones a priorizar, aprovechando un marco de política adelantado por el Plan Nacional de Educación 2014-2019 y el Plan El Salvador Educado, así como los avances del Plan Nacional de Formación Docente.

Con el INFOD el Estado podrá incidir directamente en la calidad de la formación docente. Desde el cierre de la Ciudad Normal en 1980, predominó una oferta de formación principalmente privada; y con el debilitamiento institucional del MINED, se impuso una lógica en el sistema que impera hasta hoy: no se forman suficientes docentes en todas las especialidades requeridas por una educación integral, como ocurre con educación artística, educación inicial, educación física, inglés, matemática, educación técnica y ciencias; hay una sobreproducción de docentes en algunas áreas lo cual ha propiciado que un aproximado de 40 mil docentes no ingresen al sistema; asimismo, con la falta de recursos humanos en varias especialidades, se recurre a brindar servicios educativos con docentes que no están especializados en estas áreas.

Por eso la creación del INFOD es un proyecto nacional de gran importancia, pues brinda condiciones para que el MINED cumpla con responsabilidades de ley que tiene desde la década de los noventa, pero que por ausencia de recursos, voluntad o visión estratégica fueron soslayadas. En este contexto, el INFOD debe fortalecer la incidencia pública en la formación inicial; priorizar la atención de áreas deficitarias; brindar una oferta de formación del más alto nivel y calidad; diseñar soluciones a problemáticas educativas sustentadas en el conocimiento, en el marco de la articulación con el resto de IES, y teniendo por horizonte una visión de corto, mediano y largo plazo.

El 2018 es clave para construir una plataforma académica y científica, renovar el compromiso de los sectores con la educación, lo cual debe reflejarse en una adecuada asignación presupuestaria. El MINED ha definido como líneas prioritarias de trabajo la creación de un sistema de formación y certificación de formadores de docentes que eleve los estándares de calidad de la enseñanza; el desarrollo curricular para completar una oferta integral, y el fortalecimiento de capacidades de investigación para contar con una plataforma de conocimiento e innovación.

El INFOD como proyecto de nación sin duda debe superar las agendas políticas de turno, planteando soluciones estratégicas y de largo plazo para fortalecer el sistema de formación docente articulándolo con las necesidades de desarrollo humano y el crecimiento económico nacional.