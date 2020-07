El fracaso es un tema que siempre me ha interesado por sus múltiples connotaciones, que van desde aquellas que lo establecen casi como una necesidad para lograr el éxito, "el fracaso no es lo opuesto del éxito, es parte del éxito", hasta las que lo convierten en un estigma difícil de superar, "soy un fracasado, nunca lograré salir adelante".

Lo cierto es que, en mi opinión, no nos preparan para el fracaso. Recordemos nuestros tiempos de estudiantes, cuando alguien reprobaba un grado. Esto se convertía en una verdadera tragedia familiar y las implicaciones eran serias. Había dos posibilidades igualmente difíciles. El colegio o escuela no te aceptaba para el siguiente año y por lo tanto, tus padres tenían que buscar otro lugar para matricularte, lo que significaba llegar a un ambiente extraño, en el que ya todos eran amigos y tú eras "el nuevo". O te quedabas en el mismo colegio o escuela, pero en el mismo grado con nuevos compañeros y con el calificativo del "aplazado". A todo este contexto poco favorable, había que agregar los constantes recordatorios de tu mamá de que si volvías a reprobar te iría peor. Quizás desde ahí desarrollamos el temor al fracaso.

Y es que la misma definición del término fracaso da miedo. Según la Real Academia Española, fracaso se define como el "malogro o resultado adverso de una empresa o negocio"; un "suceso lastimoso, inapropiado y funesto" o la "caída o ruina de algo con estrépito y rompimiento".

En esta situación de crisis que estamos viviendo, se me ha despertado nuevamente el interés por el tema, debido a que se están generando muchos emprendimientos entre aquellas personas que se quedaron sin trabajo o tuvieron que cerrar sus empresas, y esto casi inevitablemente implicará cierta tasa de fracasos.

Buscando contenidos sobre el fracaso me encontré con algo que me ha interesado especialmente, el Instituto del Fracaso (The Failure Institute); en su página web encontramos su historia: "Es 2012 en la Ciudad de México. Con un poco de ayuda del mezcal, cinco amigos encuentran el coraje para compartir sus mayores fracasos. Esto resulta ser una conversación que cambia tanto la vida que deciden convertirla en una serie de eventos mensuales. Avanzamos rápidamente hasta hoy y Fuckup Nights es ahora un movimiento global con capítulos activos en más de 300 ciudades en 90 países. Resulta que todos necesitábamos desesperadamente liberarnos del estigma del fracaso. Ahora, gracias a las lecciones que hemos aprendido de los más de un millón de participantes de Fuckup Nights, hemos creado el Failure Institute, una empresa social que ayuda a las personas a liberarse de los paradigmas que limitan sus vidas. Utilizando historias personales basadas en la autenticidad y la vulnerabilidad, creamos experiencias, contenido y comunidad para las principales empresas y organizaciones de todo el mundo, ayudando a las personas a ser su verdadero yo en el trabajo y en el hogar".

"El Failure Institute es una empresa social que ayuda a las personas a liberarse de los paradigmas que limitan sus vidas". Considerando esta definición, pienso que todos necesitaríamos en alguno o varios momentos de nuestras vidas los servicios de este instituto. Generalmente nos cuesta hablar de nuestros fracasos e incluso nos cuesta aceptarlos. Cómo nos ayudaría tener una de estas "Fuckup Nights" (yo lo traduzco como "noche de regadas", aunque hay otras traducciones más claras y sugerentes), tanto para una especie de catarsis, como para aprender de los fracasos de otros.

¿Usted se atrevería a hablar de sus fracasos en público?