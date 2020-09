El JOHNkasou del Hospital El Salvador Aclarado

La tecnología nos ha permitido dar pasos agigantados y cambiar paradigmas sobre el tratamiento de aguas residuales. Actualmente hacemos uso de herramientas de primer mundo y que ahora están a disposición en nuestro país a través de empresas como la nuestra, que estamos comprometidos no solo con el medio ambiente, sino también con el desarrollo sostenible.

Veo con mucha preocupación los comentarios vertidos por el Dr. José Afane, médico en urología y cirugía general, en su artículo “La amenaza de JOHNkasou”. El Dr. Afane me conoce personalmente, ya que ha sido por años el médico de mi familia, y a quien consulté previo a escribir esta respuesta ya que no entendí el por qué había escrito en su columna de opinión una serie de aseveraciones que carecen de fundamento técnico o fuentes bibliográficas correctas. Debido a que habla sobre la “contaminación del área de San Benito” por una planta de tratamiento de aguas que no concuerda con lo que es un JOKASO: un sistema de tratamiento de aguas residuales (sellado) de origen japonés, del cual nosotros somos el representante oficial en la región centroamericana.

Cada proyecto que nosotros realizamos en el país cuenta con el respaldo y asesoría de nuestro equipo de ingenieros en Alemania, Japón y Estados Unidos. Además, nuestros sistemas cuentan con certificaciones de diseño y operación reconocidas a nivel mundial como la certificación UL, NSF y el marcado CE de la Unión Europea, que garantizan su óptimo desempeño. Con más de 3 millones de unidades instaladas a nivel mundial, y con abundantes casos de éxito en la red hospitalaria de Panamá, el JOKASO es el resultado del esfuerzo de expertos internacionales en la materia.

Por esta razón, la planta de tratamiento de aguas residuales que instalamos en el Hospital El Salvador (diferente a la mencionada por el Dr. Afane) cuenta con todo el respaldo sobre su capacidad de operación y depuración de aguas residuales, comprobada a través de las certificaciones antes mencionadas, pero esto va más allá de un simple sistema de tratamiento de aguas.

Como Ingeniero en medio ambiente con maestría en higiene ambiental, y especialización en política global ambiental, y sobre todo como salvadoreño, mi ética no me permite ofrecer un sistema que no funcione correctamente o que no cumpla con los estándares requeridos internacionalmente.

Desde los primeros meses de la pandemia trabajamos tras bambalinas. Nunca se nos consideró héroes ⟪ni tampoco buscamos serlo⟫ sin embargo, pusimos en riesgo a nuestras familias para que en ese momento crítico contáramos con la infraestructura sanitaria necesaria para ayudar al país que tanto queremos: El Salvador.

Nombre: Ingeniero John McCormack, MSc.

Director General Grupo Aberdeen