El Libre Comercio con Taiwán y la Constitución

El retiro del gobierno salvadoreño del Tratado de Libre Comercio con Taiwán, presentado ante el gobierno de Pekín, es otro de la cadena de desafortunados e intempestivos actos del gobierno, la ruptura de relaciones con su viejo amigo y la apertura con la República Popular China.

Sostengo que es desafortunado, porque se ha retirado de un acuerdo que lo vincula legal y comercialmente, presentando su retiro ante la autoridad que no es parte de dicho Tratado; el desatino de la cancillería salvadoreña es como si decidiéramos retirarnos del CAFTA (Tratado de Libre Comercio con EUA) y le enviáramos la nota de retiro al gobierno mexicano o si decidiera retirarse de la OEA, y dirigiera la nota a la ONU.

La China Popular nunca ha sido parte del tratado con Taiwán, por lo tanto ni puede recibir tal nota legalmente, ni puede hacer nada al respecto, ya que por más que lo diga no ejerce soberanía sobre el territorio de Taiwán, al igual que la isla no ejerce soberanía sobre el territorio continental de China.

Jurídicamente, lo que el gobierno salvadoreño ha hecho es reconocer a la República Popular China y romper sus relaciones con Taiwán, pero no ha eliminado a Taiwán como un gobierno y un país soberano, este sigue siendo una realidad tengamos o no relaciones diplomáticas con ellos y si, por ejemplo, les debemos dinero por un préstamo que nos hayan hecho, el gobierno de El Salvador continúa estando obligado a pagar dicho préstamo. Una ruptura de relaciones diplomáticas no significa una ruptura comercial, hay ejemplos de dos países que no tienen relaciones diplomáticas, pero sí comerciales, empezando por la relación entre Taiwán y Pekín, que no truenen relaciones diplomáticas, pero tienen un floreciente comercio entre ambos, miles de taiwaneses van a la China Continental y el capital taiwanés es uno de los principales contribuyentes al desarrollo de la China Continental. Similar situación sucede hoy entre Venezuela y EUA, entre Colombia y Venezuela.

Un principio básico del derecho es que las cosas se deshacen de la misma manera que se hacen y, si en este caso, el gobierno salvadoreño realizó el acto jurídico de firmar el tratado con el gobierno de Taiwán, su retiro del mismo debe hacerse en primer lugar con el mismo ente jurídico con quien lo firmó, el gobierno de Taiwán, sin importar si lo reconoce o no, especialmente cuando se trata de retiro unilateral de un firmante, pues el tratado en cuestión sigue vigente ya que se mantiene entre Honduras y Taiwán.

En segundo lugar, el retiro está expresamente contenido en todos los tratados de Libre Comercio, fijando el plazo para hacer efectivo el retiro, la formalidad de la declaración y los términos del mismo, uno de los cuales es el tratamiento de los negocios privados que se han contratado con base en el tratado. Cumplir con lo allí establecido es una clara obligación del actual o próximo gobierno y de ninguna manera implica reconocimiento o reapertura de relaciones con Taiwán.

El gobierno de El Salvador ha fallado en estos dos aspectos fundamentales, por lo tanto su retiro es jurídicamente NULO, pues atenta contra las disposiciones del Tratado, que según el art. 144 de la Constitución coloca los Tratados por encima de las leyes secundarias, no se diga de un decreto ejecutivo.

A mi juicio, la argumentación anterior es más que suficiente para decretar la inconstitucionalidad; sin embargo, el argumento que aducen los proponentes del recurso centrado en que la Asamblea Legislativa no ha votado en favor del retiro me parece sin base constitucional, pues la Asamblea Legislativa no está facultada para conocer y mucho menos resolver sobre el retiro del país de cualquier tratado y sintéticamente presento mi argumentación:

1. Las facultades de la Asamblea Legislativa son ÚNICAMENTE las que la Constitución le señala en el art. 131 y en el inciso 7.º dice: "Ratificar los tratados o pactos que celebre el Ejecutivo con otros Estados u organismos internacionales, o denegar su ratificación", NO HAY PUES FACULTAD DE LA ASAMBLEA PARA APROBAR EL RETIRO DEL TRATADO, la facultad de la Asamblea es "ratificar" y no el "retiro del tratado" que es un acto jurídico y facultad del Estado muy distinto y no está cubierto por ninguna de las atribuciones del Órgano Legislativo; aún más, un acto tan importante y trascendente como es el fin de una guerra, el que el numeral 25 de ese mismo artículo establece: "Declarar la guerra y ratificar la paz, con base a los informes que le proporcione el Órgano Ejecutivo", lo que significa que el Ejecutivo podrá firmar la paz, pero el Legislativo lo puede desautorizar, porque explícitamente tiene esa facultad.

2. La limitación que el Órgano Legislativo tiene en cuanto a que su autoridad termina con la Ratificación se refuerza por el contenido del artículo 145 que dice expresamente: "No se podrán ratificar los tratados en que se restrinjan o afecten de alguna manera..." (los subrayados son míos); en otras palabras, la autoridad de la Asamblea termina con la ratificación.

3. Sería no solo absurdo, sino peligroso, someter a la consideración del Legislativo el retiro de un tratado internacional, que implica una muy seria consideración de las consecuencias del mismo y que dice relación con el campo de acción del Ejecutivo. Dejar en manos del Legislativo la denuncia de un tratado internacional sería inmiscuir al Órgano Legislativo en algo que ni le compete ni está capacitado para ello.