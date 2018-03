El Mercado Central, una bomba de tiempo

Lee también

El mercado fue construido en la década de los sesenta y en la actualidad cuenta con diez edificios, con más de ocho mil personas comercializando en el interior y perímetro cercano. El mercado presenta una serie de daños y riesgos evidentes como: un techo de asbesto cemento que ha sido comprobado que provoca cáncer y desde la década de los años 2000 está prohibido su uso, tuberías colapsadas de aguas negras, deficiencia de agua potable, hidrantes que seguramente no tienen agua para casos de incendios, no hay un sistema básico para combatir inicios de fuego, no hay espacio para que ingresen motobombas en casos de emergencia, instalaciones eléctricas piratas, sobrecargas de tomacorrientes que provocan cortocircuitos, existe bloqueo de los accesos principales por todo tipo de obstáculos, puestos de cocina sin medidas básicas de seguridad, y ni hablar de la delincuencia, las instalaciones se encuentran divididas casi por la mitad donde operan las dos pandillas más reconocidas, quienes se han encargado de correr a los clientes por temor y a vendedores por el pago de extorsión. Durante el año anterior se generaron al menos quince homicidios en los diferentes sectores perimetrales del primer anillo.El director del Cuerpo de Bomberos reporta al 30 de enero del presente año 371 incendios contra 193 del año 2016, de estos, sesenta y cuatro son incendios estructurales, un incremento del 36 %, siendo los mercados uno de los sectores donde se registran incrementos respecto a enero de 2016. El riesgo que corren estas más de ocho mil personas que conviven a diario en ese tipo de instalaciones es altísimo y convierten a este mercado en una verdadera BOMBA DE TIEMPO, si no ha ocurrido una desgracia es por misericordia de Dios. Este sistema de mercado está colapsado, ha fracasado desde décadas y en la actualidad la delincuencia, inseguridad, extorsiones, desorden, insalubridad, administran las instalaciones que únicamente favorecen a las mafias que allí operan. Ahora que se habla de asocios público-privados no estaría nada mal que consideren estas instalaciones antes que ocurra una desgracia de pérdidas humanas de gran magnitud.