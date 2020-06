Respeto que no lo hayan visto, acaso hartos del presidente, pero técnicamente el último de sus eventos de comunicación fue un éxito.

Lo que los funcionarios hicieron la noche del jueves fue recrear cómo trabaja un Gobierno, con el presidente haciendo las veces de director de orquesta. Visualmente peliculesca, desde la referencia de Aída Mancía al "cuarto de crisis" de CAPRES hasta la cartesiana disposición de los escritorios con Bukele al centro como si fuera el Minotauro, la pantomima de sesión de trabajo fue pródiga en los lugares comunes del discurso oficial: el mandatario como el antes y el después de la historia salvadoreña, sus instrucciones inspirando a su Gabinete, y el estupor por todo lo que no se hizo en tres décadas de vida democrática como motor emocional.

Aceptemos que Bukele está usando la coyuntura para hacer proselitismo. Sí, es una verdad miserable pero es en lo que la partidocracia ha convertido al servicio público: en el mayordomo de los intereses electoreros.

Si dejamos de resistirnos a esa realidad, superamos nuestro asco y reconocemos la dimensión moral del personaje, coincidiremos en que el sketch de "Gobierno en acción" fue un hit. Es un cambio en la narrativa de Bukele, que luego de las críticas por su diatriba del 31 de mayo acaso dejará la oratoria y continuará la campaña 2021 en una atmósfera menos volátil.

Las apariencias son una parte fundamental del juego político; la política misma ha sido una apariencia en El Salvador, la simulación de un gobierno ciudadano pese a que algunas de las decisiones que afectan a las mayorías, en especial las relativas a la explotación de los recursos naturales, se toman en otros círculos.

Por eso el presidente se queja, acaso auténticamente, de la vulnerabilidad habitacional pero sabe, también auténticamente, que cuestionar a su Ministro de Medio Ambiente por los permisos exprés para terminar de destruir el Espino, por no meter la mano ante lo que pasa en el lago de Coatepeque o ni siquiera insinuar responsabilidades por la negligencia de una constructora en Brisas de San Francisco sería darse un golpe en la cara. En lo que se refiere a la tierra y a quienes la explotan, tristemente en El Salvador el que gobierna no puede meterse con los que mandan.

Bukele lo entiende, su reinvención del Estado es también una charada, una excursión con la tropa al Salón Azul, pero la función debe continuar. Y en un giro de su estrategia de comunicaciones, deserta de la lucha política para abrazar la simplificación. Así tiene más posibilidades de conectar con los electores de 2021 que a través de la colección de especímenes que Nuevas Ideas acaricia, y no se expone a las preguntas incómodas sobre la ausencia de programa de gobierno, despilfarro publicitario y lo obtuso de sus decisiones en inversión hospitalaria.

Si antes hemos tenido a un gobernante ausente (y no me refiero a esta tontería de que está más tiempo en Miami que en El Salvador sino a que no ocupa su espacio en la dialéctica del poder, al menos públicamente), sus opositores tendrán todavía más dificultades hoy. Criticar su plan quinquenal, su visión de nación o sus políticas sociales es como boxear contra una sombra; con las elecciones a la vuelta de la esquina, todo se reducirá a si gestionó o no gestionó bien la crisis.

¿Cómo mides eso? Y ¿cómo lo comunicas?

Pero no me confundan. No creo que la erosión institucional ni el empobrecimiento de la discusión política sean el principal riesgo ante esta administración. Ese análisis valía antes de la crisis.

No. El drama es que Bukele trivialice la tragedia por la que pasa la nación. O peor aún, que sea incapaz de simpatizar con los ciudadanos y en el lugar de un abrazo quiera poner un podio.

Eso no es simplificación. Eso es algo que no tiene nombre