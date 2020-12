El Mozote, acto segundo

¿Se podría hablar de segunda masacre? No, sin lugar a dudas. Sería faltarle el respeto a la verdadera masacre de 1981; otros se encargan ya muy bien de insultar y querer borrar su memoria. Equivaldría a burlarse de las víctimas, los numerosos muertos, sus parientes, centenares de almas olvidadas que pudieron observar en silencio como algunos lo hacen institucionalmente, en eventos oficiales, con logorreas infinitas, promesas, errores, insultos y tonterías.

Por supuesto, las consecuencias de la visita de Bukele a El Mozote no son las mismas que la del ejército hace 40 años. Pero sí hubo la semana pasada agravios deplorables, víctimas y un verdugo, dominación y violencia. No hubo violencia física, claro está; no hubo nuevos muertos, pero sí se volvió a matar a los centenares de asesinados. Una vez más. Pues lo que sí hubo fue violencia simbólica. El Estado salvadoreño, mediante su máximo representante, regresó para mostrar de nuevo cómo aplasta, domina y reina como le ronca la santa gana: yo hago lo que yo quiera, y si no me quiero disculpar, no me disculpo.

Bukele llegó al noreste del país con una sola idea en mente: hablar del futuro y descartar todo el pasado. Como ocurre a menudo con él, se puede rescatar y saludar una parte, y se debe condenar rotundamente la otra. Hablar del futuro a gente que tiene como único horizonte un pasado sangriento; sí, absolutamente. Intentar hacer olvidar un pasado tan pesado, intentando reducirle su importancia, descreditarlo al mencionarlo rápida y frívolamente; no, en ningún caso.

Bukele es el representante del Estado salvadoreño cuando le conviene. Nuevamente, proyectar construcción en terrenos baldíos es la línea. Pero ¿por qué escoger entre el pasado y el futuro cuando se puede considerar los dos? ¿Cómo construir lo segundo sin lo primero? ¿Qué le costaba aunque sea pedir disculpas? ¿Qué pasaría si sus padres estuvieran entre las numerosas víctimas? Que se lo imagine un instante si le cuesta entender el sufrimiento y la injusticia.

Hablar de “farsa” cuando se habla de la guerra civil y de los Acuerdos de Paz es alarmante y era sin duda el objetivo deseado; como siempre con Bukele: molestar, perturbar, pelear, hacer reaccionar, dividir. Pero es pernicioso. Antes que nada por la elección del término. Gran engaño que busca ocultar algo, no es sin duda la mejor definición de la guerra. Obra de teatro cómica y satírica, menos aun. En cambio, este desplazamiento retórico, este modo de proceder de Bukele, sí es una verdadera farsa: busca engañar. Imponer la mirada que le conviene mejor, a él y a nadie más. En esa estrategia se inscribe también descreditar los Acuerdos de Paz, imprescindibles para que sea posible una época en la que un Nayib Bukele es elegido libre y democráticamente presidente de El Salvador.

Porque burlarse de los Acuerdos de Chapultepec y rechazarlos significa, siguiendo el razonamiento simplista y bipolar, escoger precisamente la “otra parte”, el “otro bando”; es decir en este caso, la guerra. Y en esa guerra, escoger el bando de Bukele, contra todos los otros. Porque sin acuerdos de paz, hay guerra. Hay división y conflicto, lo que busca siempre generar el presidente, oposición. Fue a El Mozote, en tierras cargadas de una masacre, con sus mismas ideas de siempre. Con una estrategia de guerra. ¿Habrá un tercer acto para esta farsa bukeliana?

Florent Zemmouche

Colaborador de LA PRENSA GRÁFICA