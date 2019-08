"El Mundo Feliz" en El Salvador

Es el año 2023 y El Salvador ha dejado de ser una democracia; el aparato represivo del Estado controla casi todos los medios de comunicación nacionales; y solo un par de ellos siguen independientes, manejados como cuentas desde el extranjero, siendo fortísimamente perseguidos por el "comisionado plenipotenciario para la felicidad comunicacional", quien además combate sin piedad las pobres muestras de resistencia que todavía se escuchan esporádicamente.

Dos años atrás, en 2021, se realizó las últimas elecciones libres, en donde los partidos históricos no lograron entender que su fortaleza solo sería recobrada con la integridad y la valentía; y uno, gastó la poca fuerza que le quedaba en insistir en que no sería más una oposición y se plegó totalmente al Ejecutivo, con lo que sus electores creyeron que no habría diferencia entre votar por ellos o hacerlo por el todopoderoso partido del "Nuevo Orden", que hoy nos gobierna. Y el otro, defendió con su mortecina fuerza, a los corruptos que viven en otras tierras; o a aquellos que se cobijaron con la sábana de la revolución, mientras vivían con la opulencia del capitalismo.

Unos días después de que el Partido hegemónico tomó control absoluto de la Asamblea Legislativa, atacó despiadadamente a todos cuanto se le opusieron; y al grito de "somos el Pueblo", las turbas se apoderaron de lo que encontraban, mientras la mayoría gritaba a carcajadas que estaba bien que los aniquilaran, porque habían osado levantar la voz contra el supremo líder, al no rendirle culto y pleitesía.

Al fin y al cabo, la nueva Asamblea, presidida por una diputada cuasi tránsfuga, pero expulsada en el último minuto por el presidente de su exfacción, había impulsado la famosa "ley patriótica", que condena con la cárcel o el exilio a los detractores del régimen, a quienes acusa de ser los "mismos de siempre", retomando los conceptos que con frecuencia se escuchaban en Twitter, cuando los garantes de la nueva paz, antes llamados troles, advertían que cualquiera que no estuviera de acuerdo con el "comandante supremo del mundo mundial" estaba en contra del Pueblo y debía ser exterminado.

El plan maestro había comenzado poco después de ganar las elecciones presidenciales, cuando se impulsó una pseudo comisión contra la impunidad, pero que realmente es el aparato represor contra los enemigos políticos, ya que de ninguna manera es independiente, sino dirigida por el mismo "señor tenebroso" a través de su vicepresidente en contra de los disidentes. Ahora, al haber anulado a la oposición, descalificando a cualquiera que opine diferente, el emperador del Nuevo Orden controla los tres órganos esenciales del Estado y la Fiscalía; y en cuanto tomó posesión de todo, rápidamente se entronizó.

Recientemente han llamado al cambio de las cláusulas pétreas de la Constitución, para que el magnánimo líder se convierta en rey y pueda así heredar el trono a la "princesa de El Salvador", que es el equivalente nacional de lo que los británicos llaman el "príncipe de Gales"; y la nueva CSJ aplaude por mayoría, tan brillante ocurrencia; mientras la moribunda resistencia lucha en algunos campos, con sus últimos guerreros...

¿Pero es el anterior cuento una simple distopía; una pesadilla? ¿Será un signo de los tiempos, o podremos cambiar el destino? Pareciera que mucha gente ha confundido las palabras "conveniencia" con "verdad" y callan o aplauden a quienes les están arrebatando todo, sin siquiera notarlo; y el ciclo se repite. Quiera Dios que cuando 2023 llegue, sea un año de libertad, en donde no veamos más partidas secretas o caravanas presidenciales de 20 vehículos, sino hospitales y escuelas con niños sanos y sin temor a ser asesinados.