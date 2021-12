El Nacimiento de Jesús

En esta época donde la humanidad se prepara para celebrar la Navidad que tiene como propósito celebrar el nacimiento de nuestro glorioso Señor Jesucristo, existe aún mucha insensibilidad ante las necesidades de miles de compatriotas que ahora no cuentan con un techo ni con el abrigo, es decir, nos hemos convertido en una sociedad individualista que va en decadencia día con día en los valores, y nos cuesta ser solidarios con los menos favorecidos de tal modo que hemos olvidado el mensaje del amor al prójimo que nos enseñó el Señor.

La Navidad no es para embriagarse ni para darle rienda suelta a los placeres, como algunas personas lo celebran de forma errónea y pagana, sino que el nacimiento del Señor Jesucristo es el evento más excelso que la humanidad ha podido experimentar, tal como lo expresa Lucas 2:11: "Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor", este amor con el que Dios amó al mundo me recuerda la historia de Clara, quien no había tenido una vida fácil. A los cinco años la abandonó su padre y quedó sola con su madre.

A los pocos años su madre se casó nuevamente y el padrastro de Clara la violó en reiteradas ocasiones siendo menor de edad, hasta dejarla embarazada. Pero tuvo que guardar silencio, no quiso contarle a su madre de la violación por miedo a las amenazas de muerte que su padrastro le hizo. Es así como inventó una falsa historia sobre su embarazo, le dijo a su madre que era producto de un amorío con un chico de la escuela, ella se molestó y la echó de su casa.

Al encontrarse sola y en la calle, el hambre la llevó a mendigar. Cuando llegó el tiempo del parto, Clara tuvo complicaciones, lo que puso en riesgo su vida y la del bebé, al final perdió a su hijo y ella quedó muy mal de salud. En aquel momento de desamparo alguien llegó a visitarla al hospital, no era nadie que ella conociera, se trataba de una anciana, que era parte del grupo de evangelismo de una iglesia local.

Clara se mostraba indiferente a lo que la anciana le decía, pensaba que Dios no la amaba por todo lo que ella había sufrido.

Aquella anciana sintió un gran amor por la joven, al verla sola y triste. Procuraba ir a visitarla al hospital todas las tardes, mientras ella se recuperaba, y le hablaba del amor de Dios, aunque Clara siempre parecía ignorar lo que la anciana le hablaba. Pero el día que le dieron el alta en el hospital, nadie llegó a recogerla y la señora la convenció de que fuera a su casa. Ella vivía sola en una zona exclusiva de la ciudad, era viuda y nunca había podido tener hijos.

Clara, al ver el amor que le mostraba, le preguntó: "¿Por qué hace esto conmigo?" Ella respondió: "Solo hago lo mismo que Jesús ha hecho por mí". La vida de Clara cambió totalmente, el amor de Jesús llenó su corazón y la sanó de todo el sufrimiento que había vivido. "Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor" (Juan 15:9). Las heridas del sufrimiento son muy difíciles de sanar y olvidar, pero el Señor Jesucristo tiene el poder para hacer las cosas nuevas.

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. (Juan 3:16-17).