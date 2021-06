El Nacional Socialismo del siglo XXI

El 1 de junio el presidente Bukele dio un discurso en la Asamblea Legislativa con motivo del inicio de su tercer año de gobierno en el que le aclaró a todos los salvadoreños y al mundo entero quién es, cuál es su ideología, qué es lo que pretende hacer y definió el quinto paso que tomará a partir de ese día. Esa noche estableció que su objetivo es emancipar al país, que se tome las riendas del propio destino, independizarlo de la forma de pensar del pasado y crear un nuevo El Salvador porque en 200 años nunca se ha hecho nada bueno.

Bukele atacó virulentamente a quienes denominó como la oligarquía, a quienes acusó de manejar el país como su finca y de ser los causantes de todo lo malo que ha ocurrido en el país durante 200 años. Dijo que todo lo que él está haciendo es la primera vez que se realiza en 200 años. Dijo que la democracia salvadoreña ha sido una pantomima y que hoy creará una verdadera democracia. Criticó la falta de pensiones justas, las privatizaciones que se realizaron en los noventa, las desigualdades, la falta de aplicación de justicia.

Con base en todo lo que expresó el presidente de la República en su discurso es claro que estableció los principios del Nacional Socialismo del siglo XXI que él pretende crear en nuestro país y que después querrá exportarlo a Guatemala, Honduras y el resto de América Latina con capítulos de Nuevas Ideas que ya ha creado en esos países. En el siglo XX existió el Nacional Socialismo que se abrevió como Nazismo, cuyo creador fue Adolfo Hitler. Los principios del Nacional Socialismo consisten en exacerbar el nacionalismo, que Bukele lo define como la emancipación y la independencia; y el socialismo real (con expresiones como el marxismo-leninismo del siglo XX) cuyo objetivo es deshacerse de la oligarquía, obtener el poder total, establecer la dictadura del proletariado, eliminar las libertades individuales, eliminar la democracia representativa, la separación de poderes y destruir la economía de mercado.

No hay nada nuevo en este mundo, lo único que cambia es el empaque. Nayib Bukele y su familia provienen de las filas del FMLN, fue alcalde con la bandera del FMLN tanto en Nuevo Cuscatlán como en San Salvador y no fue presidente por esa bandera por la decisión de expulsarlo que tomó la dirigencia de ese partido. No fue militante de ese partido político por accidente, sino por convicción y ahora su discurso expresa claramente que sigue creyendo en los valores y principios que siempre defendió y que trató de imponer por las armas el FMLN durante los ochenta. Bukele ahora viene a terminar la tarea que el FMLN no pudo realizar durante sus diez años de gobierno.

Un amigo me contaba una vez que su abuelo, un judío alemán, sobrevivió al exterminio nazi porque escuchó con atención lo que Hitler decía. Él comentaba a sus amigos que Hitler estaba diciendo que los iba a matar y que debían huir de Alemania, sus amigos le dijeron que no lo podía hacer y solo era un discurso, él huyó a América y sobrevivió y la gran mayoría de sus amigos fueron asesinados por orden de Hitler.

Hoy Nayib Bukele nos dice con toda claridad lo que pretende hacer y con el poder que ha amasado, les puedo asegurar que va a hacer todo lo que está diciendo que hará. No hay nada, ni nadie, que lo pueda detener. En lo económico está diciendo que va a revertir todo lo que hayan aprobado los gobiernos anteriores de ARENA, que no va a hacer lo que le diga ningún país –incluido Estados Unidos–, que no va a negociar la soberanía nacional con ningún organismo internacional como el Fondo Monetario Internacional y que hay que emanciparse del dólar de Estados Unidos.

Es el momento de abrir los ojos y no solo oír lo que dice nuestro presidente, sino sobre todo escuchar con atención lo que está expresando con mucha firmeza y que cada quien tome las decisiones que mejor le convengan. La persecución política a los que considera opositores o enemigos es una realidad que acompaña a estos regímenes por lo que ya anunció lo que hará contra los centros de pensamientos, medios de comunicación, las ONG y organizaciones de la sociedad civil porque ahora viene la lucha contra el Aparato Ideológico del Estado. ¡Que Dios guarde a El Salvador!