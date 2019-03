El Programa Jóvenes Talento y el desarrollo científico nacional

El PJT le ha dado al país más de 479 reconocimientos en competiciones internacionales en diversas disciplinas como matemática, física, química, biología e informática: 17 medallas de oro, 70 de plata y 204 bronces. Algunos de estos medallistas hoy son doctores en Matemática, en Ciencias de la Computación, geofísicos o ingenieros aeronáuticos, otros realizan sus estudios superiores en las universidades más prestigiosas de Alemania, Japón y Estados Unidos. Parece que una de sus claves ha sido estimular tempranamente a los jóvenes, enfrentarlos a problemas complejos de las ciencias y luego promoverlos para que formen a otros y continúen su formación al más alto nivel. Al revisar todo el medallero, vemos jóvenes que estudiaron en colegios élite, pero también otros del Instituto Nacional Manuel José Arce y del Martínez Suárez de Chalatenango.

Todos los años, el programa convoca a 500 jóvenes, niñas y niños de todo el país, y más allá de sus medallas, el programa ha aportado al sistema educativo a través de proyectos como ESMATE que ha reformulado la enseñanza de matemática en todos los niveles educativos. No obstante, uno se pregunta por qué no hemos construido centros de investigación y tanques de pensamiento con estos jóvenes, por qué la UES no ha renovado su planta docente con ellos y por qué no logramos retener este talento que se fuga sin parar. Está claro que el desarrollo científico y tecnológico surge de las ciencias básicas y generar una economía del conocimiento pasa por relacionar esto con el aparato productivo, pero no lo estamos haciendo.

El PJT, a pesar de sus logros, ha vivido momentos críticos, como el nulo financiamiento en 2007, o la inmovilidad presupuestaria desde 2008 hasta que el actual ministro duplicó su presupuesto. También ha sufrido la mala política universitaria, la que no entiende de vida académica y científica, hoy mismo se encuentra en uno de estos episodios, la junta directiva de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática se niega a otorgar permiso al director del programa para que cumpla con sus funciones, lo cual podría llegar a propiciar una acefalía. Es importante que los directores y mentores del programa surjan de la dinámica interna y comprendan los procesos del PJT. Está en manos del rector de la UES superar este conflicto, pues tiene la potestad de nombrar al director y ratificar nuevamente su compromiso con la academia.

La sociedad y el Gobierno deben exigirle a la UES que cuide y procure el desarrollo de este programa, estableciendo muros de contención y redes de apoyo; las autoridades de la universidad pública están llamadas a ratificar su compromiso con el desarrollo científico y nacional, y establecer por fin una ruta clara de articulación del PJT con la academia y el mundo productivo.