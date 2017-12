El Propósito de Vida

Country President de Ipsos Herrarte

Dentro del programa que estoy tomando para certificarme como Coaching Ejecutivo me han asignado una Coach española con quien periódicamente tengo sesiones virtuales de una hora, en la última sesión ella me advirtió que sería más larga porque trabajaríamos en mi “propósito de vida”, en mi interior pensé que a estas alturas de mi vida no sería necesario tanto tiempo para hacerlo y que en máximo media hora lo tendría. ¡Qué equivocada estaba¡ Nos tomó casi dos horas, pero fue un ejercicio altamente motivador.

Pienso que un inicio de año siempre es propicio para este tipo de temas y es por eso que quiero compartirles algunas ideas para motivarlos a que ustedes también quieran trabajar en su “propósito de vida”. Según Lourdes, mi coach, es “la valoración de algo que ya está en mí y que yo voy a potenciar”, esto pude comprobarlo porque, aunque nunca lo había definido de una manera formal, obviamente siempre he tenido un propósito.

Debo reiterar que no es un ejercicio sencillo, se requiere mucha reflexión y existen varias formas de hacerlo, en mi caso el método utilizado fue el de recordar 7 momentos de felicidad y hablar sobre ellos, los cuales fueron de diferente índole tanto personal como profesional y de diferentes momentos desde mi juventud hasta la actualidad. A medida que yo recordaba, Lourdes escribía (la veía a través del Skype), cuando terminé eligió 24 palabras o frases y luego haciendo muchas combinaciones con ellas llegamos a mi “propósito de vida ”.

Quedé muy inspirada. También se puede hacer con preguntas. Tamara Medina Sapovalova en su blog “Encuentra tu propósito de vida en cinco pre g u n ta s ” sugiere éstas: ¿Qué te inspira? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te apasiona? ¿Qué es único y original de lo que sabes? ¿Para quién lo haces? ¿Qué es lo que quieren o necesitan de ti? ¿Cómo cambian o se transforman las personas como resultado de lo que tú compartiste con ellos? Pero, ¿Por qué es importante tener un “propósito de vida”? Para responder esta pregunta hay que recordar el significado de la palabra “propósito ” y aunque pueden ser muchos, me parece que los más concretos son: “determinación firme de hacer algo” y “objetivo que se pretende alcanzar”.

Si pensamos que nosotros somos los únicos dueños de nuestro destino, que debemos tratar de tener un control sobre él y que esto no es fácil, porque en la vida nos vamos a encontrar con obstáculos o situaciones que no dependen totalmente de nosotros, solo si estamos claros de nuestro “propósito” seremos capaces de superarlos y seguir adelante, de lo contrario el riesgo de quedarnos estancados es grande. Según William Damon, psicólogo norteamericano, profesor de la Universidad de Stanford y autor del libro "The Path to Purpose" “Investigación tras investigación han encontrado que el sentido de propósito de una persona está muy conectado con prácticamente todas las dimensiones del bienestar”.

Y es que realmente tener un propósito nos da felicidad, porque tenemos un rumbo, un por qué, un sentido de vivir y hasta una forma de comportarnos. Lourdes me preguntó: “¿si tú siempre vivieras en consonancia con tu propósito de vida como serías como persona y como serías como profesional?” Todos debemos tener un “propósito de vida”, los estudiantes, las madres de familia, los empleados, los empresarios, etc. y algo importante es que este propósito se debe ir actualizando a medida evolucionamos en nuestras vidas, porque un problema serio de muchas personas jubiladas es precisamente que cuando dejan de trabajar piensan que han perdido su “propósito de vida” y no tratan de buscar uno nuevo. Termino con esta frase que no es mía, pero me encanta: “Tener propósito en la vida marca la diferencia entre vivir plenamente, y simplemente existir”. Yo he elegido vivir plenamente.