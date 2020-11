El Pueblo Salvadoreño...

En la historia de las ideas políticas de Occidente ha existido una acepción "utilitaria" del concepto "demos" o pueblo, desde el modelo griego platónico –en donde los esclavos no eran ciudadanos aunque vivieran y tributaran en la ciudad o polis– o desde el clásico Senatus Populusque Romanum (SPQR) que definía a la totalidad del Estado a partir de los patricios que formaban el Senado y de los plebeyos o ciudadanos de segunda categoría; no obstante, quienes disfrutaban los privilegios del Estado eran quienes estaban ejerciendo el gobierno; el resto de los ciudadanos solo tributaban para que los gobernantes vivieran bien. Aquí observamos el utilitarismo que prevaleció por siglos en los modelos imperiales y monárquicos. Hoy en muchas democracias contemporáneas se replica este modelo y se nota en los privilegios y lujos de los gobernantes.

Las igualdades constitucionales son un recurso retórico; ese concepto "todos somos iguales ante la ley" es una vil mentira; ningún ciudadano ostenta la seguridad y privilegios de un presidente o ministro; viven, viajan y gastan como reyes, esa es la realidad. Pero este no es el problema a tratar en este artículo, sino un accidente introductorio.

En la categoría conceptual, teórica y semántica "pueblo salvadoreño" están todos los seres humanos y ciudadanos que ostentan la nacionalidad salvadoreña; no hay espacios para divisiones o discriminaciones de ningún tipo por aspectos políticos, religiosos, raciales o diferencias sexuales.

En los últimos años la perversidad política ha intentado dividir y crear categorías fragmentadas e indirectamente, enemistades clasistas por afinidad política: los mismos de siempre, los de nuevas ideas, el 97 %, el 3 %, entre otras; ya en el pasado vivimos la división a través de otras nefastas categorías: oligarcas, liberales, conservadores, criollos, turcos, derechas, izquierdas, comunistas, anticomunistas, LGBTI, etcétera.

Si bien a la sociología le interesa los fragmentos, clases o categorías para estudiar a los diversos grupos sociales, en la realidad estos estancos socio-económicos, culturales o educativos, cuando se salen de la ciencia tienden a crear etiquetas protervas; en la actualidad, también encontramos otras etiquetas generacionales para segmentar mercados: Milenials, Centenials, generación X, Y o Baby Boomers, entre muchas otras.

En la sociología contemporánea hay muchas categorías más por diversas razones culturales, profesionales, religiosas, económicas: católicos, protestantes, agnósticos, ateos, campesinos, empresarios, académicos, científicos, tecnócratas, funcionarios, artistas, artesanos, políticos, deportistas, sindicalistas, masones, pandilleros, etcétera. Pero todos son salvadoreños, todos son el pueblo.

La posibilidad de disentir, discrepar o de pertenecer a grupos políticos, culturales, religiosos o sexuales no implica la exclusión de ser parte del pueblo. Los políticos suelen utilizar y manipular la categoría "pueblo" para fines ideológicos y electorales, bajo los principios dicotómicos de ser o no ser, estar o no estar, pertenecer o no pertenecer. Cuando un político dice "tengo el apoyo del pueblo" generalmente es una falacia, ya que puede haber una minoría ¿del 3 %...? que no lo apoya, pero ese 3 % sigue siendo parte del pueblo.

Hay que ayudarles a los políticos a distinguir que un partido político por más que sea mayoría no es el pueblo, sino un fragmento volátil o efímero; la "aplanadora verde" ya es un simple recuerdo de los años ochenta.

Mientras los políticos van y vienen; mientras observamos cómo ejercieron la corrupción los de derecha, los de izquierda y los actuales –que dicen no tener ideología– el pueblo sigue ahí...; y estos corruptos, paradójicamente, también son parte del pueblo, nosotros los elegimos, les dimos poder y además les financiamos el robo con nuestros impuestos.

El concepto Pueblo (del latín populus) supera las interpretaciones rústicas, rurales y bucólicas; puede tener un sentido étnico, cultural o racial, hay pueblos indígenas, pero aquí utilizamos el concepto de pueblo soberano, aquel que goza de la libertad de autodeterminación y que conforma un Estado o nación, por eso titulamos "Pueblo Salvadoreño"; y en esta categoría también incluimos a los salvadoreños que por diversas razones están fuera del país y que juegan un rol fundamental en la supervivencia económica del país.

La historia difícil de guerras y divisiones ha fragmentado el concepto de pueblo salvadoreño, ha alterado el ADN y la identidad; la unidad y el tejido social están muy afectados, y los políticos tienden a dañar aún más estas debilidades sociológicas. Los grandes hitos y personajes de nuestra historia contemporánea no generan unidad; figuras como Mons. Óscar Romero, Fabio Castillo Figueroa, Salarrué, Walter Béneke, Roque Dalton o "el Mágico" González, representan, por ejemplo, puntos de inflexión en el debate por la justicia.

¿Qué nos une...? No me contesten que la "Selecta"...; en realidad ¿qué nos une?, ¿qué nos conecta?; ¿qué ha hecho el sistema educativo, curricularmente hablando, para reconstruir un tejido social dividido y complicado?

Ni siquiera en materia cultural llegamos a unos "mínimos" por la arbitrariedad y caprichos de los funcionarios; viene un presidente o ministro y se le ocurre hacer un monumento o nominar una obra pública, y no tardan 5 años en querer quitarla o cambiarla.

Creo que la mejor expresión y experiencia de la vivencia del concepto "pueblo salvadoreño" la vivimos en enero de 1992 con los "Acuerdos de Paz"; pero ya se ha tomado la decisión de olvidar este episodio...

Los gobernantes, democráticamente electos, tienen un compromiso con todo el pueblo, no solo con los que votaron por este gobierno; esas son las reglas del juego. Un gobernante no se puede dar el lujo de decir no dialogo o no atiendo las necesidades de tal sector por ser oposición o pensar distinto a mis políticas públicas; esto es sencillamente inmadurez.

En síntesis, lo que define la categoría de pueblo, en sentido estricto del término, más allá de lo geográfico y limítrofe, es la historia y la cultura, algo a lo que últimamente no le damos mucha importancia.