El Salvador: Chiquito pero panzón

"Pouta, tío Calín", expresaba un colega ciclista al mirarme la panza. "¿Y ese budincito que se maneja? "Cuál budincito, Marco Javier; para calificar como gordo, nuestro índice de grasa corporal debe superar el 30 %, y el mes pasado que revisé, yo solo cargo 9 %, es decir, cuerpo de atleta. Mejor dejá de sumir la timba y sigamos pedaleando".

También dije "pouta", culpa de un titular, sobre el tema de la panza, publicado en EDH el pasado jueves: "En El Salvador 2.6 millones tienen sobrepeso u obesidad"; Evelia Hernández, la periodista, seguro también tiene cuerpo de atleta, pues no se incluye.

Volémosle pluma. 2.6 melones equivalen al 40 % de salvadoreños que se fueron pa Chile; "pa chile relleno", aclara la lorita Pepita. No me incluyo, afortunadamente.

Afortunadamente pues, según nos cuenta Evelia, la obesidad es considerada por la OMS como una enfermedad, ya que mucho chile relleno enferma el chacalele, eleva el colesterol, y por lo tanto también, la presión arterial. Como resultado, muchos riñones se ponen en huelga, se nos descomputa la azúcar y se nos alborotan las células cancerosas. En otras palabras, bien jodidos, acelerando la muerte por nuestra propia boca.

Enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), así se les conoce a "all of the above", y el año pasado se llevaron al hoyo, mucho antes de tiempo, a 18,000 compatriotas. QDDG.

La revista británica The Economist informa que las ganancias de las cadenas de comida rápida, gracias al modelo de franquicias bien administradas, son más robustas en mercados emergentes como el nuestro. Con razón la invasión de motos, ofertas, y rótulos de neón.

Además de que estamos comiendo más, también nos estamos moviendo menos. La inseguridad y la tecnología nos han encerrado frente a múltiples pantallas. Las remesas nuestras de cada día nos han movido de trabajar a echar la hueva. Cada vez se camina menos por la multiplicación de los mañosos, las motos, carros y buses.

La comida saludable, cocinada a fuego lento, es un recuerdo del siglo pasado. Lo cool de la vida moderna es no perder tiempo en la cocina. Basta con abrir una lata de esto, un sobre de aquello, y pedir a domicilio el último supercalifrajilistic combo de 36 pedazos, 18 panes y 4 litros. ¡Triste realidad!

Vayamos poniéndole freno a tragar tan mal, y coco a tragar mejor. ¿No ve que en 15 días se va a poner calzoneta?

Esa es otra; tener que esconder los tuches, cuando vamos al mar, debe tener algunas repercusiones en salud mental. No me lo dijo Evelia, es mi sentido común.

Lo que sí estoy seguro es que un obeso es menos productivo; sobre todo si más del 50 % de su cuerpo es grasa, y si se padece de ECNT. Elemental, mí querido Sanchineli.

"A ver a ver, a mover la colita", canta la lorita Pepita, moviendo la colita. ¡No hay excusa que valga! Los capitalinos tenemos el Parque Bicentenario, y muy pronto el Cuscatlán; los tecleños, El Cafetalón; los santanecos, Apanteos; los migueleños, el Charlaix; y los porteños, el vasto océano Pacífico.

Abundan los gimnasios, los grupos de corredores, las tiendas y clubes de ciclistas, las piscinas, y lo afortunado que somos, pues podemos practicar deporte al aire libre todito el año. Verdes de la envidia, el canadiense Justin, y la alemana Helga.

Otra buena noticia es que si buscamos, encontramos opciones de comida más verde, más orgánica, con más fibra, menos azúcar y sal.

No es necesario volvernos vegetarianos; de vez en cuando, más frecuente si movemos la colita, podemos darnos un pecadito. "Yo no vivo sin Cake Lido", jura la lorita. Cabal, todo para el uso y no para el abuso.

No es necesario correr un maratón. La suma de pequeños cambios de hábito nos ayudará un montón. Subir gradas en vez del ascensor, caminar al chucho mañana y tarde, pegarnos una buena estirada a cada rato, ir al parque en vez de al cine.

Las endorfinas empezarán a fluir, y nos encantará el sentimiento de más productividad, y esperanza de pronto lucir calzoneta, sin camiseta encima.

Pero, más importante, es evitar caer en las garras malvadas de las ECNT. ¿Verdad que no nos queremos pelar antes de tiempo? "¡Nooooooooo!", se escucha desde el patio.