El Salvador: Una agenda de desarrollo para un país optimista

Hace seis meses llegué a El Salvador como Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y, en este corto tiempo, he tenido el privilegio de conocer el extraordinario compromiso, capacidad y resiliencia de las personas salvadoreñas. Aunque persisten grandes desafíos, me he encontrado con un país pujante y lleno de expectativas de avanzar hacia el desarrollo sostenible.

El Salvador es, hoy, un país optimista. La mayoría de las y los salvadoreños opina que el país va por el rumbo correcto, 66 %, y la percepción positiva sobre la seguridad ha mejorado notablemente en los últimos meses, según LPG Datos. Además, la confianza empresarial mejoró significativamente en junio y julio de 2019, con base en los datos del Índice de Confianza Empresarial de FUSADES.

Los puntos de inflexión históricos son propicios para que los países construyan nuevas estrategias de desarrollo. El Salvador tiene ahora la oportunidad de impulsar transformaciones estructurales que le permitan avanzar aceleradamente en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se ha comprometido a alcanzar para 2030.

Este cambio de ánimo representa una ventana de oportunidad que, si la sabemos aprovechar, puede llevar al país a dar un salto en el nivel del desarrollo humano en los próximos años. Más aún, hoy es el momento para que El Salvador defina su modelo de desarrollo económico enfocado en invertir en su gente, proteger el medio ambiente y fomentar la innovación.

El Salvador debe invertir en su gente para erradicar la pobreza multidimensional, es decir, la pobreza más allá de los ingresos. Especialmente, debe invertir en las mujeres, ya que una de cada 3 vive en hogares pobres multidimensionales, y promover la equidad de género.

En un país de pequeña extensión, proteger el medio ambiente, sin olvidar su océano, debe ser parte integral del plan de desarrollo económico. Buscar soluciones basadas en la naturaleza y promover la energía limpia es clave para fortalecer la resiliencia y prevenir las crisis.

Por tanto, la innovación debe estar en el centro. Innovación que va más allá de soluciones tecnológicas, y que busca soluciones locales, basadas en el diálogo y el compromiso de todos los sectores.

Particularmente, el PNUD ayuda al país a promover el diálogo entre los actores claves del gobierno, empresa privada y sociedad civil con el fin de promover respuestas integrales a los grandes desafíos nacionales.

El PNUD está comprometido a seguir apoyando a El Salvador, con el conocimiento y las mejores prácticas que nos da la experiencia de trabajar en 170 países alrededor del mundo.

Consideramos que El Salvador vive el momento idóneo para impulsar un modelo de desarrollo productivo, inclusivo y resiliente, con una base de buena gobernanza y democracia. Cuenten con el apoyo del PNUD para lograrlo.