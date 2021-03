El Salvador bajo fuego

El asunto es dramático; el autocrático presidente y sus lugartenientes están embriagados de Poder y sin miramientos ni pudor, cobijados por el veintiséis por ciento que eligió a sus diputados, se disponen a destruir lo que puedan en esta república moribunda, por la ambición sin control de un grupo de personas que han creído que son nuevas ideas, las más viejas de todas, la soberbia, la codicia y la envidia; que llevaron al demonio a su desplome y a Caín, al fratricidio.

Todavía no han tomado el control de todo, pero ya las gárgolas alzan vuelo y amenazan a sus enemigos. Sin empacho ni medida, los integrantes de "la red" (que es un grupo de esbirros cibernéticos al servicio del régimen) y otros indeseables como Araujo y sus troles conexos no paran ya de insultar y prometer desde su púlpito de odio cuanta abominación se les pase por la desquiciada mente.

Cuánta razón teníamos, desafortunadamente, cuando insistíamos en el inminente peligro para la libertad, que se escondía detrás del régimen del presidente que nos gobierna, que cegado por la ambición y la codicia, busca obsesivamente perpetuarse en el Poder, con los atributos absolutos de un emperador; sin nadie a quien rendirle cuentas, creyendo que quien lo cuestione es su enemigo y sintiendo, como el populista que es, que él encarna al Pueblo y que sus deseos son órdenes y que su voluntad no admite crítica, ni réplica, ni dilación.

Hoy nos encontramos en la antesala de la más abyecta tiranía; pronto (más de lo que quisiéramos) los salvadoreños veremos la otra cara de la nueva casta. Hasta el día mismo de las elecciones, el aprendiz de califa y sus huestes regalaron víveres comprados con quien sabe qué dinero, prometieron computadoras para todos, inauguraron obras que iniciaron los gobiernos anteriores y juraron que no aumentarían los impuestos; pero muy pronto, como decimos, veremos que ya no habrá comida gratis, ni ordenadores portátiles que obsequiar, ni más carreteras que inaugurar. Entonces veremos cómo los ministros del régimen aumentan el IVA o inventan nuevas tasas; y veremos cómo no habrá medicinas ni hospitales; y cómo las vacunas no aparecen y cómo se aumenta al agua y a la electricidad.

Entonces, los indiferentes (aquellos a quien Dante sitúa en la antesala del infierno, puesto que no son dignos de ver a Dios, por su tibieza) empezarán a llorar, al ver que por sus votos o su ausencia en las elecciones, ya no habrá control para el tirano; y que este elegirá a los peores para la conducción de la Fiscalía, la Corte de Cuentas, las Procuradurías y cuanta elección de segundo grado recaiga en la patética nueva Asamblea Legislativa, que ya no será un centro de discusiones políticas que representen a toda la población, sino un antro de ovejas que sin criterio propio aprueben todo lo que ordene su amo, el señor tenebroso.

Pero para consuelo de quienes creemos en la libertad y que no estamos dispuestos a abandonar la lucha por la república, "todavía hay jueces justos en Berlín" y en El Salvador, el Órgano Judicial no es controlado por el dictador y la ciudadanía libre conforme se evidencie el macabro plan del gobierno apoyará al Poder jurídico y su independencia, tal como lo hizo cuando los políticos intentaron silenciar a la Corte Suprema de Justicia con el decreto 743.

Es curioso, pero en su desmedida ansia de poder, el señor Bukele ha empezado un extraño proceso de autodestrucción. No siendo capaz de aceptar su responsabilidad delante de la inmensa cantidad de fallas que ha cometido, culpó siempre a los demás de sus errores; y engañando a la población, los minimizó; hoy, por lo mismo, ya no tiene ataduras ni contrapesos, pero con eso, tampoco puede culpar a nadie más, de lo que pase en esta Tierra; y es él quien será el único responsable de lo que ocurra.

Que Dios tenga misericordia de este pulgarcito de América y permita que pronto la gente vea la verdadera naturaleza del monstruo que hasta el día de las elecciones se disfrazó de bienhechor.