El Salvador: balance de homicidios

Para iniciar este balance presentaré las tasas de homicidios por cada cien mil habitantes al cierre del año dos mil diecisiete en el denominado triángulo norte, la región más violenta del mundo en la actualidad sin encontrarse los tres países que lo conforman en guerra abierta: El Salvador presentó una tasa de 60.8 homicidios por cada 100,000 habitantes registrando 3,954 muertes violentas; Guatemala una tasa de 26.4 homicidios por cada 100,000 habitantes registrando 4,410 muertes violentas; y Honduras 43.4 homicidios por cada 100,000 habitantes registrando 3,791 muertes violentas (1).

Como podemos observar en Guatemala se registraron el mayor número de homicidios el año dos mil diecisiete, pero debido a su población bajó su tasa por cada cien mil habitantes. Mientras en El Salvador tenemos once años de no desarrollar un censo poblacional y esto nos pasa factura a nivel internacional, ya que nuestra población en once años ha incrementado y esto reduciría nuestra tasa de homicidios por cada cien mil habitantes.

Para el presente año 2018 en El Salvador en el mes de mayo se quebró la tendencia que en los primeros cuatro meses del año se registraban con más de trescientos asesinatos en cada uno de los meses registrando (321, 308, 310, 315) cerrando el quinto mes con 241 muertes violentas. (2)

El promedio anual de homicidios en El Salvador del uno de enero al treinta y uno de mayo del 2018 fue de 9.9; en ese mismo período correspondiente al año 2017 el promedio de homicidios diarios fue de 9.3, registrando un incremento de 86 muertes violentas.

Al efectuar una comparación de los primeros cuatro años de mandato del señor presidente Sánchez Cerén se registra un promedio de 13.5 muertes violentas faltando un año completo de estadísticas, y habiendo sobrepasado ya a sus dos antecesores; el expresidente Saca cerró su mandato con un promedio de 9.8 asesinatos diarios, y el expresidente Mauricio Funes con un promedio diario en toda su gestión de 9.5 homicidios con la observación que durante dieciocho meses lo favoreció el denominado por su persona “proceso de pacificación” en el cual descendieron los homicidios a cinco diarios en promedio, de lo contrario hubiera sobrepasado los veinte mil homicidios en su gestión.

Durante los dos últimos años se han registrado descensos superiores a veinte puntos porcentuales sobre cada cien mil habitantes cada año, pero al cierre del quinto mes de dos mil dieciocho no son suficientes para igualar como entregó el expresidente Mauricio Funes, ni el expresidente Saca. La tendencia a la baja experimenta estancamiento y una tendencia a incremento.

(1) Tabla propia elaborada por Ricardo Sosa con cifras oficiales PNC El Salvador, cifras oficiales Guatemala y Honduras

(2) Cifras oficiales PNC El Salvador