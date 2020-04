El Salvador en marcha

La pandemia del coronavirus ha puesto al descubierto la demagogia a nivel mundial, el apego a las cosas materiales y el abandono de la unidad básica de la sociedad. Paradójicamente, la familia está siendo la clave para enfrentar la emergencia sanitaria. La población –a nivel planetario– ha confirmado la importancia que tiene la agenda social y el sistema de salud pública. Esta inquietud ciudadana ya venía expresándose alrededor del mundo en los últimos años (protestas populares en numerosos países).

El impacto de la pandemia es inestimable. El neoliberalismo está en jaque, EUA cojea, Centroamérica tardará en recuperarse y El Salvador experimentará una profunda crisis y poscrisis entre 2020-2024. ¿Cuáles son las prioridades inmediatas? Tres de ellas son: (1) enfrentar decididamente la emergencia sanitaria, (2) aplicar adecuadamente la ley y (3) mantener funcionando la cadena de abastecimiento de alimentos.

Un hecho que limita la capacidad de respuesta del GOES es el agotamiento y la disfuncionalidad del modelo de desarrollo vigente (consumista, centralista y expulsor de población). Este es un punto crítico porque agrava el impacto de la pandemia y debería tomarse en cuenta de cara a la poscrisis. ¿Qué hacer hoy pensando en mañana? Una alternativa programática podría considerar las siguientes acciones estratégicas.

Acción 1. Armonizar la prevención, contención, mitigación y recuperación del coronavirus. Lo primero son las medidas sanitarias, la atención a familias vulnerables y la obtención de financiamiento externo para enfrentar la emergencia. Lo siguiente es reactivar la economía y mejorar las condiciones de los asentamientos humanos precarios (rurales y urbanos).

Acción 2. Apoyar al sector productivo. Sin ventas no hay ingresos, sin dinero no hay liquidez para que los empleadores paguen los empleados y los impuestos. Sin ingresos, el GOES no puede cumplir su función social. Por ello, es crucial fijar prioridades en cada fase de la pandemia y aportarle liquidez al sector productivo para aguantar la contracción económica.

Acción 3. Focalizar la asistencia técnica y financiera en las mypes, productores agropecuarios y trabajadores por cuenta propia. Sin ventas, las mypes no pueden sobrevivir. De flaquear las mypes, subiría el subempleo, la informalidad y la desesperanza.

Acción 4. Potenciar el talento y la iniciativa de los salvadoreños que viven dentro y fuera del país. El avance tecnológico y el espíritu emprendedor de los cuscatlecos podrían avivar la economía digital, el comercio electrónico y la generación de empleos desde la casa.

Acción 5. Mejorar la calidad y el acceso a los servicios sociales básicos. Esto es esencial porque las poblaciones más vulnerables serán las más afectadas por la pandemia y las que menos capacidad tendrán de satisfacer sus necesidades básicas entre 2020-2024.

Reflexión: la pandemia está sumergiendo al país en una crisis (2020-2021) y poscrisis (2022-2024). Convendría, entonces, movilizar a todos los sectores hacia un objetivo común: superar la crisis de manera visionaria, conjunta y efectiva. Veamos tres pasos en esa dirección: (1) planear e iniciar la reapertura económica de forma escalonada (con protocolos de bioseguridad y aplicando una cuarentena obligatoria selectiva), (2) promover el diálogo público-privado en los catorce departamentos para dinamizar las economías locales, y (3) crear una plataforma digital para informar, capacitar y monitorear a los 262 municipios para acceder y usar recursos extraordinarios. La tarea es poner ¡El Salvador en marcha!