El Salvador es el festín de los hambrientos

Los bonos salvadoreños bajaron de precio fuertemente la semana pasada en los mercados internacionales por lo que las tasas de interés subieron y la curva de rendimientos se volvió a invertir. Lo anterior fue descrito por inversionistas internacionales como que El Salvador se ha ganado recientemente la reputación de ser “feast of famine”, es decir, el festín de los hambrientos.

Luego de una conversación del ministro de Hacienda salvadoreño, Alejandro Zelaya, con más de 80 inversionistas internacionales en bonos soberanos a mediados de la semana pasada, los tenedores de bonos salvadoreños concluyeron que no hay un plan de mediano y largo plazo para ajustar las finanzas públicas salvadoreñas; que el gobierno no tiene la intención de firmar un Acuerdo Stand-By con el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de las elecciones (probablemente tampoco después); que se ha incrementado el riesgo de impago a partir de la segunda mitad de 2021; que el presupuesto de 2021 no es creíble y que conlleva una necesidad adicional de deuda que acercará la relación de deuda/PIB al 100 % a finales del próximo año.

La conversación del jueves 15 de la jefa de misión del FMI para El Salvador con los mismos inversionistas aclaró muchos conceptos y cifras que no había podido aclarar el ministro Zelaya el día anterior, pero también dejó al descubierto el gran deterioro de las finanzas públicas salvadoreñas durante 2020 que ha elevado la deuda pública en 20 puntos del PIB en un solo año con la expectativa que el total de deuda/PIB ronde el 90 % a diciembre de 2020. Por si eso fuera poco, el presupuesto presentado por el gobierno a la Asamblea Legislativa para 2021 es fuertemente deficitario y tiene inconsistencias por el lado de los ingresos y de los gastos lo que incrementaría la deuda en 2021, poniendo en peligro la estabilidad del país a corto y mediano plazo.

Los poseedores de bonos salvadoreños salieron preocupados de las conversaciones, por el futuro de esos títulos, y algunos decidieron vender parte de sus posiciones en bonos salvadoreños. El precio de los bonos cayó, los rendimientos de los bonos de 2023, por ejemplo, se elevaron a 11.54 %, mientras que los bonos de 2023 de Costa Rica tuvieron un rendimiento de 7.93 %, y los bonos de Guatemala de 2022 se mantuvieron en tasas bajas de 2.14 %. En estos momentos los bonos de países como Guatemala, Honduras, República Dominicana y Panamá son los más apetecidos, mientras que los salvadoreños y los costarricenses son los más riesgosos y se cotizan a niveles por debajo de la par.

La situación fiscal de Costa Rica se ha deteriorado fuertemente en los últimos años y en 2020 ha empeorado aún más. A pesar de que la expectativa es que Costa Rica tiene necesidades de fondos apremiantes, que no podrá cerrar 2020 sin un apoyo del FMI y que El Salvador tiene fondos que le alcanzarán hasta el primer semestre de 2021, el castigo a los bonos salvadoreños ha sido peor.

La curva de rendimientos de los bonos salvadoreños se ha invertido, es decir que han caído más los precios de los bonos que se vencerán pronto y con ello la tasa de rendimiento de los bonos de 2023 (11.54 %) es mayor que la de los bonos que se vencen en 2035 (10.15 %) o 2050 (9.71 %). Las curvas de rendimiento se invierten cuando el mercado percibe un riesgo de impago a corto plazo vs. el largo plazo. Es decir que hay más riesgo de impago en enero de 2023 que en 2050.

El Salvador había tenido una reputación muy buena en los mercados internacionales de deuda, pero hoy en día se ha convertido en el festín de los hambrientos. Con países como Panamá o Guatemala pagando tasas de interés bajísimas sobre su deuda, el que El Salvador haya pagado 9.5 % sobre una deuda a 32 años mandó el mensaje de desesperación del gobierno salvadoreño por obtener dinero prestado y ese es un mensaje como el que reciben los tiburones cuando detectan sangre en el mar. Es momento que el gobierno recapacite, cambie el rumbo de las finanzas públicas y como primer paso debería reducir el presupuesto de 2021, de lo contrario la sangría podría estar apenas comenzando.