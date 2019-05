El Salvador: ¿prospectiva o entropía?

"Necesitamos un aparato de Gobierno más eficiente, más compacto, más efectivo, más ciudadano, menos político y más técnico...", así inicia el "Plan Cuscatlán" del presidente electo Nayib Bukele, una definición pragmática e indelegable; no obstante, será complicado implementar los programas insignias y otras políticas públicas si no se cuenta con un marco prospectivo y visión de largo plazo.

Hacer prospectiva supone estudiar las causas técnicas, científicas, económicas y sociales que aceleran la evolución del mundo contemporáneo, orientando dichos ejercicios a la previsión de las situaciones que podrían derivarse de sus influencias; dicho de un modo más sencillo, implica leer los datos del pasado para planificar el futuro.

Herramientas del estilo "Crystal Ball" o modelos de simulación tipo "Montecarlo" (application for predictive modeling, forecasting, simulation, and optimization), Teoría de escenarios, Impacto cruzado, entre otros, cargan datos históricos y proyectan escenarios o situaciones; asimismo, esto se puede complementar con el diseño de decisiones futuras basadas en "costo-beneficio" y "tasa de retorno"; todo ello apunta a eficiencia y a decidir un futuro mejor. Hacer prospectiva es cambiar el futuro...

Desde otra perspectiva, debemos hacer el esfuerzo por romper los esquemas estáticos de los datos, y esto se refiere a una actitud gubernamental pasiva o resignada. ¿Cómo es posible que llevemos más dos décadas con la misma PAES, con los mismos problemas de cobertura en media o con ausencia de patentes en las universidades, y nadie haga nada? También nos debemos preguntar: ¿Qué podemos hacer para que las cosas cambien o mejoren?; y por fortuna, datos, información y conocimientos hay, el problema es que no se utilizan y no se ha visto una voluntad política para cambiar los escenarios.

Resulta paradójico que las estadísticas de homicidios y criminalidad en el país la manejen los líderes de pandillas; son ellos, a su antojo, los que deciden la intensidad de los homicidios, además del control territorial. ¿Puede cambiar esta situación...?, sí, y solo sí: a) se brindan más oportunidades para los jóvenes; b) se garantiza que terminen la educación media; y c) se mejora con cientificidad la investigación del delito; de lo contrario seguiremos igual. Los jóvenes, al igual que la clase política, no tienen visión de futuro, viven el presente y resuelven por la vía más rápida.

¿Puede mejorar nuestra economía si las universidades no desarrollan patentes?, sin lugar a dudas no; nuestra oportunidad para el futuro –en vista que tenemos limitados recursos naturales– está en la gente y en su conocimiento. Es posible planificar el futuro económico y transformarlo con investigación pertinente, impulsando el modelo STEAM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) y formando doctores que realicen investigación aplicada para resolver problemas productivos, mejorar e innovar los productos y diseñar soluciones a los problemas del país. Para ello necesitamos que los rectores cambien el paradigma actual de ver a la universidad como un "ascensor social" (M. Baró).

La cultura, el arte, el deporte y el turismo son importantes espacios para transformar nuestro país en una "industria creativa", pero esto demanda hacer bien las cosas. Posesionarnos como un escenario de bienales de arte, producir y exportar el talento deportivo, atraer turistas por nuestra capacidad cultural, no son simples sueños, son realidades que se pueden pensar, planificar y ejecutar, pero necesitamos visión estratégica y compromiso.

Si no hacemos prospectiva nos enfrentaremos a un proceso más agudo de "entropía", es decir, con escenarios irreversibles de incertidumbre; ya el tráfico y el agua nos presentan síntomas de lo caótico. Crecer sin control, sin datos, sin información y sin conocimiento es ingresar a modelos "entrópicos" –tráfico–; no medir ni valorar la escala de consumo de los recursos naturales también apunta a la entropía –agua–. Recomendamos leer el estudio del Dr. Álvarez: http://blogufg.com/analisis-prospectivo-del-sistema-educativo-salvadoreno/