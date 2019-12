El Salvador sin margen para retroceder

En todas las áreas en que se hace alusión para efectos de comparación a nivel internacional (social-económico-político-cultural) El Salvador se ha estancado e incluso ha retrocedido. Este es un tema que lo he abordado desde varios ángulos, casi al punto de agotar el tema y declarar que no hay voluntad ciudadana, ni política, para encauzar al país en la senda del progreso que se advertía en los sesenta y setenta.

Yo viví esas dos décadas a plenitud de energía cuando había que agudizar el ingenio como profesional para darse a notar. Más para destacarse y no ser del montón como los de hoy en día que portan su computadora con fines y uso desconocidos. He escuchado de gente bastante mayor que la juventud laxa coincide con el atraso y desgano de una sociedad como un todo para acomodarse a una situación cómoda de "dejar hacer dejar pasar". El Salvador ha acumulado muchos años, décadas, en un atraso complejo, que trasciende lo económico que es el área en la que por muchos años me he atrevido a opinar con cierto conocimiento.

La crisis del país es compleja, se tiene que aprovechar todas las oportunidades de ayuda que de gobiernos extranjeros se ofrecen para proyectos específicos aunque no exista un programa de desarrollo integrado por un diagnóstico sectorial que permita fijar prioridades y un sistema de fuentes y usos de fondos (en esa forma no lo he visto). Sin embargo, el Gobierno Central a través del ciudadano presidente hace gestiones de colaboración con gobiernos extranjeros. Los partidos políticos tienen que conducirse aceptando la verdad de que los propietarios del país auténticos son todos los ciudadanos residentes en el país y en el extranjero. El gobierno de turno es su administrador y todos los empleados de gobierno se deben al país y no a la dirigencia de una agrupación político partidaria.

Como estamos en Navidad y se acostumbra pedir en esta época y no es prohibido hacerlo, yo le pediría a los señores diputados que inicien una época de consenso, aprueben el presupuesto y pongan toda su buena voluntad en que se haga antes de la finalización de 2019, lo cual finalmente sucedió. También es urgente un cambio integral y definitivo al sistema de pensiones como resultado de una propuesta técnica de expertos internacionales en la materia. Se hace necesario una reforma al sistema educativo y un incremento sustancial en la parte del presupuesto que se destina a salud y educación. El Salvador ya no tiene margen para retroceder, tiene que avanzar integralmente en todos los campos para considerársele país con aspiraciones de desarrollo, a diferencia de un conglomerado que sobrevive en el mundo, como una sociedad perdida sin rumbo y a la deriva.

A veces surgen editoriales esperanzadores en LPG. Un joven estudiante de secundaria se refería a los peligros del uso de la tecnología (Jaime Ramírez Jr.). Me agradó esa advertencia porque el simplemente usuario de computadoras, tabletas, teléfonos y televisión, incluyendo los videojuegos, "son una herramienta para simplificar la vida", pero afronta el riesgo de que adormecen la mente e idiotizan. Bien para los países que inventaron esos instrumentos que hacen más eficaz labores productivas, pero para los que no lo producen, solo los utilizan, se vuelven adictos. Muchos de ellos conforman la masa ambulante de subdesarrollados.

La mayoría de salvadoreños debemos de salirnos de esa manifestación. Tampoco tenemos margen para retroceder.