El Salvador, ¿sitiado?

El profeta Jeremías advirtió en varias ocasiones del juicio de Dios sobre Jerusalén, esto debido a una serie de perversiones que se habían encarnado en la sociedad: falta de justicia, falta de consideración para el huérfano, la viuda y el extranjero; derramamiento de sangre inocente, todo tipo de idolatría, mentira, robo, asesinato, adulterio, juramentos falsos. El profeta no fue escuchado y Dios declaró sentencia: Jerusalén sería entregada a manos del imperio babilónico, y así sucede. En el año 587 a. de C. las tropas babilónicas destruyen la ciudad.

Sin embargo, debemos considerar que la invasión no llega inmediatamente. Dios advirtió por medio de Jeremías en varias ocasiones, quien exhortaba al pueblo al arrepentimiento. Podemos constatar que aun estando Jerusalén sitiada –cerco militar alrededor de la ciudad–, la invasión no se concretiza sino algunos años después. Posiblemente, Dios esperaba un genuino arrepentimiento de parte de Israel, el cual nunca llegó: "Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá" (Jer. 4.1-2).

El tiempo de cautividad de Jerusalén por parte de los babilónicos duró 70 años, y el número siete, bíblicamente hablando, representa plenitud. Es decir, Dios se toma el tiempo necesario para que por medio del sufrimiento nuestra mala actitud sea modificada: "Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo; me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud" (Jer. 31.19).

Una vez que Dios quita su protección no hay nada que hacer. Israel quiso hacer frente militarmente a Babilonia, sin embargo, Jeremías le advirtió a Sedequías –rey de Jerusalén– que tenía que entregarse: "Si te entregas en seguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos" (Jer. 38.17-18).

Los últimos acontecimientos políticos en nuestro país parecieran estar dando señales de juicio divino; sin embargo, creo que estamos a tiempo para clamarle y evitar al menos que esto se alargue.

Dios espera que regresemos a Él de todo nuestro corazón y vivamos conforme a su Ley, lo cual requiere de humillación y reconocimiento de nuestros errores. Nuestra oración debería parecerse a la de Jeremías, en la que reconoce que el arrepentimiento genuino proviene de Dios: "Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos" (Lam. 5.21).

¿Cómo disponernos a volver a Él? Nos es necesario reaprender de la naturaleza, donde hay sabiduría práctica que enriquece nuestro sentido común; volver a escuchar nuestra conciencia para diferenciar lo correcto de lo incorrecto así como lo verdadero de lo falso; regresar a meditar su Palabra, donde encontramos sus preceptos, sus promesas, sus múltiples revelaciones de sabiduría y verdad, pero también sus juicios; y sobre todo, buscarle por medio de Cristo para entender su visión y el camino a tomar.

De esta forma, Él hará con nosotros lo que posteriormente prometió e hizo con Israel: "Yo les traeré sanidad y medicina; y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio" (Jer. 33.6-7).