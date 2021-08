El Salvador vale el riesgo

El acontecer político regional está volviendo al pasado, de tal manera que se está convirtiendo en el motivo de la lucha pasada, así tenemos arrestos domiciliares a las nuevas oposiciones, la gran Isla con las inconformidades que rebalsaron el control y la venganza cobrándose víctimas que estaban calladas, todo con banderas de premisas equivocadas.

Desde hace 100 días estamos viendo la nueva política salvadoreña, equivocada o no, es la decisión del pueblo que fue a las urnas para darle el voto de confianza a un proyecto que se pregonó como innovador; sin embargo, este comenzó con momentos poco convencionales que llevaron a que nuestro país volviera a estar situado en el cuchicheo internacional, señalando nuestra falta de madurez política, amparada en la juventud imperante en las altas esferas nacionales e internacionales. Ciertamente poseemos un congreso que no tiene la experiencia de los escaños pasados, mismos que no daban oportunidad real a los jóvenes platónicos, por razones de "aprendizaje político", refiriéndose realmente al aprendizaje de la extorsión politiquera que llevó al sangramiento económico de nuestro país; ahora tenemos actores que con pluma afilada en un clamor fomentado por la izquierda radical están tajando las cuerdas del control desmedido que cercenaban al pueblo, lamentablemente con inobservancia al debido proceso, pero con base en la justicia. Paradójico o no, es por lo que se votó.

Nuevos actores, ideas semejantes. La cosa está parecida, porque al no haber una producción y productividad que sea deseada en el mundo, nos queda solamente el mendigar las migajas de los grandes... mentira, El Salvador no tiene diferencia con la población de Japón, China o Israel, lo que nos diferencia de ellos es la motivación, debido a que cada uno de esos países pasó por catástrofes mundiales, sin un verdadero deseo de ayuda progresista de parte de los conquistadores; para ejemplo un botón, China fue devorada por los deseos de una familia imperial, Israel tuvo que arrancar su tierra y Japón fue destruida por el ingenio del hombre, en pos de la paz mundial, ¿y nosotros? Hemos sido experimento de tácticas de guerra de guerrillas, explotados por terratenientes y saqueados por políticos, que a duras penas saben la "o" por lo redondo, ¿qué debemos hacer? Esa respuesta nos urge presentarla al gobierno para que comencemos a progresar; acá unas sugerencias:

1. Con las leyes que tenemos, recuperemos lo máximo posible de todo lo robado, dejando a un lado el negociar con ladrones.

2. Debe legislarse para el futuro, a modo que a nadie le den deseos de volver a robar.

3. Sí, se necesita reformar o actualizar nuestra Constitución, pero para las generaciones futuras, ese es el legado de este momento, no el buscar que una idea se prolongue. Recuerden que ese fue el dolor patrio.

4. Educar por convicción, no para ganar adeptos. El pueblo que eduquemos será el que descubra nuestro valor para el futuro.

5. Rescatar nuestras raíces. Actualmente somos un pueblo nómada, porque vamos de cultura en cultura, destruyendo la nuestra. Nosotros somos hijos de Atonal y cantamos El Carbonero.

Si les interesa más, continuaré la lista próximamente. Vuelvo a escribir, pese a que trataron de callarme los que no gustan de mis palabras. Aún creo que El Salvador es la mejor inversión.