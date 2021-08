El Salvador y el Estado de derecho

No soy abogado; sin embargo, estudié un año en la universidad esa maravillosa carrera, aprendí que las leyes bien aplicadas logran consolidar la democracia. Algunos abogados consultados expresaron su definición de Estado de derecho: "es cuando las leyes imperan en el Estado, es lo contrario a tomar la justicia por sus propias manos", "es un orden jurídico, que surgió en contraposición a las formas arbitrarias del feudalismo, ya no era la voluntad del rey la que se debía obedecer, sino el imperio de la ley. Lo que implicaba que dicha ley debía ser aprobada y publicada previamente por el poder legislativo y aplicada por el poder judicial, con independencia de poderes, etcétera".

¿Qué es Estado de derecho?, según la Organización de las Naciones Unidas, es "un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia... para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal". Es de analizarlo, hasta el que no sabe de leyes o está viendo con sus propios ojos que en el Pulgarcito de América ya no hay independencia de poderes. Recordemos que el voto del ciudadano le brinda poder al Ejecutivo y, es quien debe hacer cumplir y respetar la Constitución de la República de El Salvador.

El Salvador ha tenido muchos problemas para lograr consolidar la joven democracia. El 16 de enero de 1992 fue un día histórico; empero, desde el 9 de febrero de 2020, se ha venido vulnerando la democracia. Las dictaduras no son buenas en ningún sentido. El salvadoreño sabe que se derramó sangre. No anhelamos el abuso del poder, el autoritarismo y un Estado absolutista.

Los salvadoreños nos preparamos para celebrar el Bicentenario de la Independencia; sin embargo, la celebración será de otra manera. Se presentará al pueblo una Carta Magna nueva, en donde, por lo que manifiestan muchos conocedores de las leyes, especialmente "constitucionalistas", se vulnerará más el Estado de derecho.

Un país con democracia sólida debe respetar el Estado de derecho, sin ello, se vulnera los derechos de los ciudadanos. Sin Estado de derecho prolifera la corrupción y no se cumple por igual las leyes. Por lo tanto, un Estado democrático de derecho establece que el Estado debe proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos sin ninguna condición; además, los tres poderes: Judicial, Legislativo y Ejecutivo, deben actuar independientemente. Un país democrático debe aplicar la ley igual para todos y el ciudadano debe respetar la Carta Magna.

¿Cómo se ha ido perdiendo el Estado de derecho en El Salvador? La destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general son dos ejemplos claros.

Los ciudadanos deben ser respetados, no se les puede negar sus derechos como tal. No se puede eliminar la libertad de expresión. Lo que está sucediendo con el gremio periodístico es un ejemplo. También, un ciudadano tiene derecho a movilizarse en todo el territorio. Con la cuarentena que hubo en 2020, muchos fueron detenidos injustamente por la PNC y el ejército. Las actuaciones del "9F", "1M" y la próxima "15S" quedarán en la historia de un pueblo que vio caer o salvar la democracia.