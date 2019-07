El sector informal, o mejor dicho la economía oculta, no paga impuestos y equivale al 75 % del comercio total. Por su naturaleza oculta, es el sector más difícil de regular y, al mismo tiempo, es el más sufrido. Sufrido porque sus participantes no cotizan ISSS, ni AFP; no son sujetos a crédito formal, y no cuentan con ingresos estables. Pero aun así, está tan enquistada en nuestro país, que ningún gobierno hace nada para regularla.

No hacen nada para regularla, pues representa millones de personas, cuyo voto tiene más peso que los millones de impuestos que dejan de recolectar.

Entonces, como no se atreven a tocar al sector informal, no les queda de otra que ahorcar al 25 % restante que sí paga impuestos. Es tan alta la carga tributaria a la minoría, que le quita envión a la inversión, y a una mayor recaudación, proveniente del sector que sí da factura.

Otro gallo cantara si finalmente se ordenara el 75 % de evasores. El país gana si se formaliza el sector informal. Ganan sus empleados, al contar con un Seguro Social con más recursos provenientes de la recaudación; ganan al contar con un colchoncito para su retiro. Gana el empresario al tener acceso a crédito bancario, no usurero, para ampliar su negocio.

No crean, amigos informales, que sus cuerpos aguantarán toda una vida deambulando por los mercados. Un día necesitarán servicios médicos y una pensión para comer durante su vejez. Un día sus proveedores le venderán más caro, y tendrán que optar por comercializar otros productos, difícil pues ustedes no tienen récords de nada. Al igual que todos los salvadoreños, ustedes necesitan seguridad, pero a Don Gobierno no le alcanza la plata para aumentar policías en su zona de trabajo, porque ustedes no declaran.

Salud, pensiones, seguridad y acceso a la banca formal, son su fuente de estabilidad. Les recomiendo que se pongan de acuerdo con Don Gobierno; ambos se necesitan.

El daño económico que causa la economía informal al fisco no se limita a los impuestos no recaudados, sino que se extiende al pago de subvenciones para cubrir salud pública, educación y seguridad. Don Gobierno debe implementar modelos de formalización de sectores que le proporcionen beneficios de mejorar ingresos, sin tener que subir impuestos.

En El Salvador, tenemos varios tipos de sectores informales: Los "fuera de libros", los que "pagan bajo la mesa", los sobresueldos, los "sin factura", etcétera. Pero según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la causa esencial de la informalidad es la incapacidad para crear suficientes puestos de trabajo en la economía formal. Esta economía informal constituye uno de los daños más fuertes de competencia desleal entre los comerciantes, territorio fértil para la corrupción, la falta de acceso a los mercados, servicios deficientes, fraude y tantos otros males.

Por otra parte, los bajos ingresos del Estado debilitan los servicios de salud, educación, producción, y producen mayor índice de enfermedades por estrés o por pobreza.

Sabiendo esto Don Gobierno, ¿por qué no lo arregla? ¿Por qué es imposible hacerlo en 5 años? Debe dar el primer paso y pensar a largo plazo atacando los problemas de nuestro país desde su raíz. Basta ya de dejar el tema informal fuera de agenda porque les da miedo perder votos. No podemos seguir siendo la tercera economía informal más alta de Latinoamérica.

Permitir una simplificación tributaria, para empezar a ordenarnos, sería un gran avance. Empiecen por esto, y luego retomen políticas salariales. Todo tiene que tener un orden, sin exprimir al sector formal, al profesional y al vendedor de servicios.

Por el bien de El Salvador, evitemos el contrabando, juegos ilegales, narcotráfico, piratería y todo lo que no genere impuestos.