En una de sus homilías el papa Francisco habló de "las personas que pasan todo el día lamentándose y sumidos en el rencor por ser incapaces de perdonar: El Señor ha venido a consolarnos", dijo.

Tantas veces el consuelo del Señor nos parece una maravilla, pero no es fácil dejarse consolar; es más fácil consolar a los otros que dejarse consolar.

Porque, muchas veces, nosotros estamos apegados a lo negativo, apegados a la herida del pecado dentro de nosotros, y, muchas veces preferimos permanecer así, solos, como en la camilla del enfermo que narra el Evangelio, aislado, allí, y no levantarnos. "¡Levántate!: es la palabra de Jesús, siempre: "¡Levántate!"

Pero el problema es que a veces nos portamos como maestros de lo negativo, por la herida que dejaron el pecado original y los pecados personales, mientras que en lo positivo parecemos mendigos y no nos gusta mendigar el consuelo. Por ejemplo, cuando se prefiere el rencor y "cocinamos" nuestros sentimientos hay un corazón amargo. A estos corazones amargos les parece en esos momentos, más hermoso lo amargo que lo dulce. Muchos prefieren esta amargura ya que poseen una raíz amarga, que los lleva con la memoria al pecado original. Y esto es un modo de no dejarse consolar.

Además la amargura siempre nos lleva a expresiones de lamento. Recordemos que Santa Teresa de Jesús decía: "Ay de la hermana que dice: me han hecho una injusticia, me han hecho algo que no es razonable". También podemos recordar al profeta Jonás, que se quejaba de su suerte.

Recordemos que Dios viene a salvarnos y por eso hay que dejarse consolar por el Señor.

Y no es fácil, porque para dejarse consolar por el Señor uno necesita ser humilde y desnudarse de sus propios egoísmos, de esas cosas que son nuestro tesoro: la amargura, el lamentarse, u otras muchas cosas.

Nos haría bien a cada uno de nosotros hacer un examen de conciencia y preguntarnos con valentía: ¿Cómo es mi corazón? ¿Tengo alguna amargura? ¿Tengo alguna tristeza? ¿Cómo es mi lenguaje? ¿Es de alabar a Dios, de belleza o de lamentarme siempre? Y pedir al Señor la gracia de la valentía, porque en la valentía viene Él a consolarnos. Y pedir al Señor: Señor, ven a consolarnos.

Nuestra Madre, la Santísima Virgen María, debe ser nuestro consuelo en las dificultades y cuando nos acosa el demonio con tentaciones que nos parecen difícil de librarnos, porque son muy fuertes y persistentes: Ella acudirá en nuestra ayuda si se lo pedimos humildemente, sabiéndonos muy poca cosa.

Acudamos con confianza segura, ya que Ella nos escucha y nos ama como sus hijos –que lo somos, porque el Señor nos la dejó por Madre, cuando poco antes de morir se la encargó a San Juan, que en ese momento nos representaba a todos los Hijos de Dios–. Digámosle: Madrecita mía, ayúdame a salir adelante en este momento tan difícil que estoy pasando. Yo solo no puedo y quiero amar con todo mi corazón a tu Hijo Jesucristo y con Él al Padre y al Espíritu Santo.

Acudamos también a San José que hizo de padre de Jesús y esposo virginal de María Santísima, con una fidelidad a toda prueba.