En El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, GGM, el padre del realismo mágico, nos traslada a la costa atlántica colombiana, donde un exmilitante lleva 15 años esperando su pensión. Todos los viernes, el coronel se echa la caminata al puerto para ver si el saco del correo contiene un cheque a su nombre, pero nacas. Para subsistir, tienen que vender sus guilindujes, anillos de compromiso incluidos. Su hijo les hereda un gallo de pelea, que se les cruza por la mente empeñar. El coronel, contra la voluntad de su mujer, le apuesta a engordarlo para componerse en las peleas de enero. "Qué vamos a comer si el verraco gallo pierde", angustiada la señora. "Mierda" responde el coronel.

Este mágico realismo me retrocedió 32 años a Isla Margarita, Venezuela, donde presencié mi primera pelea de gallos. Un viernes de febrero, me llama mi jefe, personaje de GGM, quien me informa: "Carlos, mañana te vas a Margarita con Romero. Su misión es encontrar a mi hijo Sugar Ray (era loco box); vive con su mamá, criando gallos endemoniados en Porlamar". No regresen sin él.

Misión bienvenida: Cuarto en el Hilton, jeep descapotado, tarjeta de crédito de Laboratorios Vargas, ron, avión, y regresamos a Caracas bien choteados, con todo y novia, y Sugar Ray Valentiner, de 10 años, el varón. Misión cumplida.

Romero me cuenta que ya no hay gallo que cante en su isla bonita. Se los almorzaron (tiesos, tiesos), y ahora comen lo que respondió el coronel. El cuatro y el merengue se han silenciado; ya no hay Hilton, ni Hertz, ni tarjetas, ni Laboratorios Vargas, ni ron, ni avión. La foto que le arrebataron a Jorge Ramos lo dice todo.

Todo culpa de un tirano.

Lástima que la pluma de Gabo pasó a mejor vida, pues en El Tirano No Tiene Quien Le Haga Barra, nos contaría cómo isla Margarita volvió a florecer.

Presión popular, diplomática, económica y no hubo de otra que militar, lograron librar Venezuela del tirano, y el rumbo se corrigió; a tal grado, que ahora los gallos Margaritenses son campeones de casta mundial.

En el capítulo de presión popular, GGM nos contaría cómo dos años de protestas callejeras, y ríos de sangre inocente, fueron vitales para corregir el rumbo.

En el campo diplomático, más de 50 naciones, encabezadas por Trump, aprobaron el mandato del presidente interino, un joven esperanza que su homólogo gringo le puso "One White Dog". Juan Guaidó convocó a elecciones y, por voluntad democrática, asume el mandato hasta 2025.

En el capítulo económico, leeremos cómo el mundo democrático deja de comprarle petróleo a PDVSA, la vaca lechera del tirano, quien descansa en paz desde 2019. Sigamos leyendo:

No hubo de otra que activar la última opción: la militar, ejecutada con precisión por los US Seals. Operation Liberation se llamó la misión: En la noche sin luna del lunes, 1 de abril de 2019, un batallón de 25 supermen ingresó al búnker del tirano, y lo mataron, tal como hicieron con Bin Laden el 2 de mayo de 2011. Sus restos causaron indigestión a los tiburones del Caribe; misma enfermedad que contagió a los pescados del Arábigo, culpa de Osama.

Operation Trump bautizaron los gringos la misión pues en 2020 se reelige raspadito el Trompudo, al ganar Florida gracias al voto cubano y venezolano.

Es que la operación fue de película. Detectando al invasor, el cubano a cargo de la fuerza aérea del tirano, dirige un viejo Sukhoi a bombardear Bogotá, pero, justo al cruzar el río Táchira, es hecho añicos por un misil liberador.

Después todo mejoró.

Volvió a sonar el cuatro, a bailarse el merengue, a pelear en el palenque. Regresan las caravanas, el trabajo, Kellogs, Kimberly Clark, Colgate, Coca Cola, Goodyear, General Motos, la bendita libertad, y las Reinas Pepeadas. "Ummm, mi arepa favorita" saliva la lorita Pepita.

Cantémosle a Venezuela, a todo pulmón, como lo hacía José Luis Rodríguez: Yoooooo nací en una Ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas de las rosas, soy hermano de la espuma, de las garzas de las rosas... y del sooolllll, y del sol. Amo, río, canto, sueño...

"Preñame Puma" grita la lora perversa.