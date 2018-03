El VMT y el transporte colectivo. Casi nada hecho

Desde hace años se vienen haciendo estudios y sondeos sobre la situación del transporte público (FUSADES, la DICTT de la UP y otras); yo mismo he hablado con el viceministro, pero no se hace lo suficiente.

Está bien lo de los pasos a desnivel, haber habilitado el carril del SITRAMSS (por decreto), pero, como desde hace años utilizo el transporte colectivo, conozco mucho de su funcionamiento y es lamentable que va empeorando (aunque haya algunos buses muy escasos, especiales), y entre otros aspectos, la conducción temeraria y la anarquía, por el impacto que estos causan a los usuarios.

A mi persona, por un arrancón me hicieron “parar las patas” en un micro que no se había llenado, este era de la ruta 42; menos mal que el bolsón que llevo me ayudó a caer más lentamente. Los frenazos y virajes en zigzag al pelear vía han lastimado a muchas personas, especialmente niños y los que somos de la 3.ª (da igual que nos den otro nombre), que ya nos cuesta sostenernos (además algunos tubos para “colgarse” los tienen dañados algunos micro).

Creo que es el deber de una autoridad ser más sensible (en este caso el VMT que a lo mejor está en actuación inconstitucional) y atender un poco a este pueblo “que tanto aman”. No son todos los motoristas desde luego, hay poquísimos que son aceptables; pero, algunos, cuando se les hace ver algo, como que no le paró donde se le pedía, dicen “tome taxi”. Yo en cierta ocasión a esta contestación, le dije que con gusto y que me diera para ello...

Denuncio (talvez adelante consultaré lo de inconstitucional) que las rutas más “sobresalientes” de las que abordo, en este comportamiento, son la 42, la 42-B y la 152 (microbús). Debiera de ponerse en cada unidad un número de teléfono para denunciar y el nombre del conductor. Ojalá se mejorara un poco tan siquiera esta situación.