El abuso del régimen de excepción por parte del gobierno

En los últimos dos meses el gobierno actual, amparándose en los artículos 13 y 29 de la Constitución, el primero que se refiere a las capturas y el segundo al régimen de excepción que autoriza la suspensión de algunos derechos humanos, ha hecho y continúa cometiendo abusos y violaciones a la Constitución.

El artículo 29 Cn. establece tres elementos fundamentales: autoriza a la Asamblea Legislativa para decretar el régimen de excepción; define las situaciones en que el gobierno puede suspender temporalmente ciertos derechos humanos y define la temporalidad de la suspensión; explicita cuáles son los derechos humanos que se pueden suspender citándolos uno por uno: se trata de 2 artículos de la Constitución completos y 5 parcialmente limitados a un inciso.

El artículo 13 Cn. tiene 4 incisos que establecen los procedimientos de la detención: el primero define el acto material de la detención, el segundo, la detención administrativa antes de presentarlo ante el juez, el tercero, el plazo para que el juez resuelva libertad o detención provisional y el cuarto se refiere a casos especiales.

Analicemos los más graves El primer abuso que el presidente, ministros y diputados y su aparato de propaganda están haciendo es afirmar que "el régimen de excepción permite a las autoridades capturar a persona sin orden por escrito de las autoridades", falso. El art. 29 no suspende la garantía de no ser detenido sin orden judicial competente y por escrito o en flagrancia.

Respecto a la captura, el artículo 23 tiene 4 incisos: en el primero define cómo debe ser el acto material de captura, el segundo trata de la detención administrativa, antes de presentarlo al juez, el tercero establece el plazo para que el juez resuelva libertad o detención provisional y el cuarto se refiere a casos especiales. En otras palabras, la única autorización que la Constitución le permite al ejecutivo es poder aumentar los días de detención policial antes de presentarlo al juez. Pretender que es todo el artículo 29 es pertinente para suspender los derechos humanos para el acto de capturar a los miles de salvadoreños y salvadoreñas es una traición al espíritu y letra de nuestra ley básica.

A la par de lo anterior nos encontramos una y otra vez casos de violaciones a la morada de las personas; sistemáticamente practicadas por los militares y la PNC hemos visto, vemos a diario y que los medios de comunicación independientes denuncian, ver cómo los policías maltratan a una mujer porque no los dejaba entrar a su casa y el otro caso de cómo los militares que rodearon una colonia y mediante parlantes le dijeron a los asustados vecinos "tienen 15 minutos para abrir las puertas de sus casas, si no lo hacen, llegaremos y se las botaremos" y así procedieron a recoger a los jóvenes y meterlos presos.

La base para calificar de inconstitucional su comportamiento se encuentra citando el artículo art. 20 Cn. que se refiere a la captura dentro de las casas de los ciudadanos: "La morada es inviolable y sólo podrá ingresarse a ella por consentimiento de la persona que la habita, por mandato judicial, por flagrante delito o peligro inminente de su perpetración o por grave riesgo de las personas. Este artículo no es citado en la lista de suspensiones que establece el régimen de excepción y por lo tanto está plenamente obligatorio para todas las autoridades desde el presidente de la República hasta el último soldado y policía; sin embargo, nos muestran día tras día que no hacen caso a lo que la Constitución establece. De nuevo el comportamiento dictatorial se evidencia, al igual como fue en los 60 años de militarismo en el poder, con la diferencia que los militares no se atrevieron a esa cantidad.

En conclusión, la triste e indignante realidad de más de 30,000 capturas en mes y medio realizadas por los militares y la PNC aprovechándose del régimen de excepción y abusando de lo que la Constitución les permite, y que hicieron un juramento cuando empezaron a trabajar en el gobierno de obedecer y defender el texto constitucional y que tarde o temprano la historia y el pueblo les pedirán cuentas por lo que han hecho.