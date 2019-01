El acceso a la energía en América Latina

Una de las historias de éxito en materia de desarrollo que más se pasa por alto en estos momentos es que la población sin acceso a la electricidad ha caído por debajo de los 1,000 millones por primera vez desde que se iniciaron los registros. Nuevos datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) muestran que en 2017, 120 millones de personas obtuvieron acceso a la electricidad, un número nunca antes alcanzado.

El acceso a la energía moderna transforma la vida de muchas maneras. La energía no solo alimenta las luces que permiten a los niños hacer sus tareas y alumbrar las calles, sino también los frigoríficos que mantienen los alimentos y las vacunas, la tecnología que lleva la atención de la salud y la educación a la era moderna, y permite el desarrollo económico que solo puede lograrse a través de la modernización de la agricultura, los emprendimientos comerciales y la industrialización.

Al permitir que los pobres dejen de cocinar y calentar con leña, cartón y estiércol, la energía moderna también ayuda a eliminar la contaminación atmosférica en el interior de las viviendas, el mayor asesino ambiental del mundo que se cobra 4.3 millones de vidas al año.

La tendencia bien intencionada pero peligrosa es que los líderes del mundo rico declaren que las naciones pobres deben "saltarse" las viejas tecnologías que industrializaron el mundo desarrollado. Esto se reduce a descuidar el acceso a la red total, que en casi todas partes depende de los combustibles fósiles, y en su lugar salpicar a los países con "micro-redes de suministro", como pequeños paneles solares en los tejados. Estos pueden alimentar una bombilla y un cargador de teléfono móvil, pero no son suficientes para alimentar la cocina y la calefacción, por no hablar de la agricultura y la industria.

El ejemplo más prominente (y muy raro) de los saltos que ocurren es con los celulares. Esto se utiliza para ilustrar cómo los países pobres han eludido las incómodas líneas terrestres del mundo rico y han terminado con una comunicación mejor y más barata. Sin embargo, como metáfora de cómo la energía solar y el viento pueden ayudar, fracasa rotundamente: claro, usted puede cargar su teléfono celular con un panel solar, pero eso solo constituye alrededor del 1 % del consumo de energía del teléfono celular. El otro 99 % proviene de la alimentación de la torre de telefonía celular, la producción de teléfonos celulares y servidores, todo lo cual es demasiado para el acceso a la micro-red y casi en todas partes requiere combustibles fósiles.

La primera prueba rigurosa publicada sobre el impacto de los paneles solares en la vida de las personas pobres reveló que recibían un poco más de electricidad, pero que por lo demás no había un impacto cuantificable en sus vidas: no aumentaban sus ahorros o gastos, no trabajaban más o iniciaban más negocios, y sus hijos no estudiaban más.

En contraste, un estudio en Bangladesh mostró que la electrificación de la red (que mayormente significa combustible fósil) tiene impactos positivos en los ingresos, gastos y educación de los hogares. Los hogares electrificados experimentaron un aumento promedio del 21 % en sus ingresos y una reducción del 1.5 % en la pobreza por año.

En todo el mundo, los combustibles fósiles producen casi dos tercios de toda la electricidad [64.9 %], mientras que la energía nuclear y la hidroeléctrica producen otro 26 %. Según la AIE, la energía solar, eólica, mareomotriz y bioenergética produce menos del 9 % de la electricidad, y esto solo es posible gracias a los enormes subsidios, que en su conjunto ascienden a más de 160,000 millones de dólares este año. Incluso la Alemania ‘verde’ sigue produciendo más de la mitad de su electricidad con combustibles fósiles.

Habiendo impulsado su propio desarrollo mediante combustibles fósiles, los países ricos sugieren ahora a los países pobres que se queden sin fuentes de energía más confiables en nombre del medio ambiente. Ese es el enfoque equivocado. Necesitamos hacer más avances en energía verde para que puedan reemplazar a los combustibles fósiles a escala. Pero también tenemos que asegurarnos de que la electrificación que transforma la vida continúe. Hay mil millones de personas en el mundo que todavía no tienen acceso a la electricidad. Es inmoral e hipócrita dejarlos en la oscuridad.