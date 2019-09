El acta de independencia del 15 de septiembre causó un tributo

El acta de independencia del 15 de septiembre de 1821 se asentó en el denominado papel sellado "Sello quarto: un quartillo" con el escudo de la corona española, de quien precisamente se declaraba la independencia, constituyendo ello una contradicción, pues nos independizábamos, pero se utilizaba varias hojas de un papel tributario ajeno. Cuando la noticia oficial de la independencia llegó a San Salvador el 21 de septiembre, se firmó un acta en el ayuntamiento, no en papel sellado sino en papel común, manifestándose "por contener el actual (libro de actas) signo de la dominación española". Aquí en San Salvador se percataron del error cometido en Guatemala y no se repitió.

En el acta firmada en Guatemala de la Asunción y no en la Antigua como es la creencia general, se expresó en el punto séptimo que las autoridades seguirían ejerciendo sus atribuciones con arreglo a la Constitución. Surge la interrogante ¿cuál Constitución, si se estaba en ese momento independizándonos? Se referían a la Constitución de Cádiz de 1812, a la cual asistieron diputados centroamericanos, entre ellos el salvadoreño presbítero José Ignacio Ávila. Dicha Constitución era aplicable a los territorios americanos. El Dr. Napoleón Rodríguez Ruiz afirma en su Historia de las Instituciones Jurídicas Salvadoreñas que en lo constitucional comenzamos a vivir de prestado, pues se autorizó continuar aplicándose la constitución gaditana, en tanto el Congreso qué se formaría no decidiera "la forma de gobierno y la ley fundamental que deba regir".

Se da cuenta en el acta, en los considerandos, que "oído el clamor de Viva la Independencia, que repetía de continuo el pueblo que se veía reunido en las calles, plaza, patio, corredores y ante sala de esta palacio", se consignó en el punto 1º que se declara la independencia "para prevenir las consecuencias que serían temibles en caso la proclamase de hecho el mismo pueblo". De lo anterior se derivan varias conclusiones, entre ellas, que no fue un acto manejado por pocas personas de la élite. Debe reconocerse que tras los Matías Delgado, estaban los anónimos que constituyen el pueblo, por lo que los que tomaron la decisión y quienes firmaron el acta tenían el respaldo popular.

Nuestro destacado jurista Julio Fausto Fernández sostuvo que el acta del 15 de septiembre "debe ser tenido como la protoconstitución del Estado federal centroamericano" o sea nuestra primera Constitución, porque es un decreto promulgado y publicado, además porque se afirma la voluntad de constituir un Estado independiente, crear un gobierno provisional, convocar a elecciones y atribuir derechos políticos a los originarios de África.

Vinculado a la independencia, tenemos el D. L. del 11 de diciembre de 2003 declarando próceres salvadoreños de la independencia centroamericana a 30 personas, entre ellos 11 sacerdotes: José Matías Delgado, Nicolás, Manuel y Vicente Aguilar, Isidro Menéndez, José Simeón Cañas, Mariano Antonio de Lara, Miguel José Castro y Lara, José Mariano Calderón, Manuel Antonio de Molina y Ángel María Candina. Cuando escucho que "los curas no se metan en política", debe recordárseles a esas personas que las acciones en favor de la independencia fueron inobjetablemente actos políticos. En la actualidad según nuestra Constitución, los sacerdotes son ciudadanos, aunque con las limitaciones, que no pueden pertenecer a partidos políticos, optar a cargos de elección popular ni realizar propaganda política. No llega la Constitución a impedirles que comenten los acontecimientos políticos de la vida nacional o internacional, alabando lo positivo o censurando lo negativo.