El afán de la paz, bloqueado por el que debía cultivarlo

Gobernar es un arte, una vocación negada a la mayoría de los ciudadanos. Y así debe ser considerando que las virtudes necesarias en un buen gobernante no sólo deben figurar en el espíritu y el carácter del personaje sino que es necesario cultivarlas consistentemente. No es entonces un oficio, una técnica o simplemente un trabajo, sino una condición especial que exige en todo momento ser útil a los demás.

A tenor de las consideraciones de los primeros grandes teóricos de la filosofía política como Jenofonte y Platón, las virtudes necesarias en un gobernante incluyen como mínimo la continencia, la justicia y la piedad. La continencia es en especial necesaria para enfrentar los momentos más ríspidos y para no abusar del poder por más fuertes, seductores y autodestructivos que sean los apetitos.

La idea de que el gobernante debe ser el más ejemplar de los ciudadanos, de que no sólo se necesita de un carácter empático sino de la práctica de poco menos que un ascetismo del espíritu, tal cual lo definía Sócrates, es todavía poderosa en Occidente, a la vez una consideración y una aspiración.

Y es por todas estas nociones, así como por el efecto modélico que la cabeza del gobierno tiene en los regímenes democráticos, una realidad que se exacerba en esta época de redes sociales y de comunicación transversal e invasiva, que donde sea que se aspire al Estado de derecho es urgente mantener funcionando los contrapesos. El efecto nocivo que la persona equivocada puede tener en la convivencia de una nación, en la salud del sistema de libertades y en el correcto funcionamiento de las instituciones requiere de procedimientos, garantías y entidades que garanticen el equilibrio.

El Salvador es el más reciente ejemplo de esta necesidad. Pese a la arremetida contra la contraloría y la transparencia impulsada por el presidente de la República nada menos, las entidades que auscultan al Ejecutivo se empeñan en funcionar. La tendencia oficial es matarlas de parálisis, como se pretende con el Instituto de Acceso a la Información Pública; si eso aún no le es posible, Bukele no se ahorra ningún esfuerzo intimidatorio a través de su censura frontal o bien vía la quinta columna digital que le asiste desde que era alcalde capitalino.

Más dañino es su desprecio por la posición que ocupa en el orden democrático e institucional del país. ¿Cómo entender su vulgaridad, lo inapropiado de sus expresiones en un trance tan delicado como el del fin de semana, la facilidad con la que tergiversa y manipula y el modo en que relativiza los derechos fundamentales de la ciudadanía, si no es como un desprecio por su mismo cargo?

El presidente debe ser el primero en exigir el respeto a las leyes y en reconocer la igualdad de derechos de los ciudadanos sin mediar ninguna consideración ideológica, de género o confesional. Bukele camina en la dirección contraria, y ha inducido a muchos salvadoreños a ese equívoco miserable, al de que hay ciudadanos de primera y de segunda categoría.

Su vocación para servir a todos es cuestionable, no goza de las virtudes necesarias para al menos no agravar más la división que ha generado en la sociedad en poco menos de dos años de gobierno. Pero es el gobernante; si al menos esa condición lo convenciera de abonar al tejido social en lugar de cultivar sólo su autocelebración y el discurso alienante de su gabinete, podríamos sufrir estos tiempos sabiendo que conducen a algo mejor. La realidad, no obstante, alienta pocas esperanzas sobre la paz, el principal afán de esta nación.