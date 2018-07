¿El agua es para los pobres?

No. En realidad, el agua [de nuestro territorio]... es para todos; en particular, los millones de salvadoreños que aún no han nacido. Indudablemente, quienes sufren más por nuestro mal manejo y administración de este precioso recurso –y los demás recursos naturales de nuestro país– son los pobres. Pero si de verdad queremos resolver esto, tendremos que descontinuar el populismo, paternalismo, temor y medidas inmediatistas, subjetivas y desacertadas que han favorecido y acelerado la crisis actual del agua. O simplemente intensificaremos su gravedad.

Revertir la disminuyente disponibilidad y calidad del agua es muy factible, pero para lograr las acciones correctivas efectivas requeridas, debemos ya centrarnos en las causas fundamentales de dicha crisis. Y dos causas que se destacan entre estas parecen ser a) nuestra cultura sobre los recursos naturales y b) nuestro desprecio e irrespeto a la institucionalidad correspondiente.

Nuestra cultura sobre nuestros recursos naturales habla por sí misma: “Tomarlos, usarlos sin restricción, costo, ni cuido, sin importar deterioro, degradación y hasta extinción. ‘Ay que vean nuestros hijos y nietos cómo se las arreglan’”. Pues el agua (lluvia, cuerpos de agua dulce y salada) ha abundado y sobrado en nuestro país. Pero nuestras prácticas de contaminación, desperdicio y mal uso, de destrucción de sus fuentes y cuerpos (nacimientos, cuencas, ríos, etcétera) lo han reducido y degradado a niveles cada vez más incapaces de sostener toda la vida asociada (no solo la humana). Culpar al Estado de esta crisis es, claramente, un absurdo a medias. Igual para el suelo, flora, fauna, bosque, etcétera.

Pero veamos la otra mitad: La capacidad real de liderazgo, ordenamiento y regulación estatal. Existe un Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el agua es un recurso natural. Esto también habla por sí mismo: Es quien debe –debe– normar y supervisar; pero no administrar. Siempre y cuando se le permita, estructure y equipe para hacerlo en forma objetiva y efectiva. Y la evidencia y experiencia existe en forma categórica en nuestro país para ilustrar la factibilidad de hacerlo.

Pues el anterior Servicio de Hidrología de la también anterior Dirección General de Recursos Naturales Renovables (actualmente dividida como dos mitades de pollo asado entre el MAG y el MARN) poseía una fuerte y creciente capacidad y autoridad técnica para el monitoreo y estudio de la proveniencia, flujo, calidad y almacenamiento de agua (¿indispensable para normar?). Fue trasladada –como en efecto debía hacerse– al MARN, pero ya solo para “limitarse a la prevención de desastres naturales en un peculiarmente estructurado “SNET” (Servicio Nacional de Estudios Territoriales). Esto puede parecer visionario y preventivo, siempre y cuando se ignore la pérdida de las capacidades fundamentales para la normatividad que perdió. Por tanto, es claro que la creación y estructuración de este crítico ministerio de MA y RN ha sufrido resistencias fuertes y contrarias, para que sea una gigantesca boca sin dientes; un “Ministerio Cusuco”. Con “el permiso del Pueblo”, por supuesto.

Ampliaremos las causas y consecuencias de nuestro desastroso uso y manejo del agua, tanto público como político, en aporte próximo, utilizando entre otros el caso de El Espino. Buenas intenciones no son suficientes. Debemos visualizar adecuadamente el fondo de este problema para lograr las soluciones, decisiones y acciones que resuelvan el problema, aunque no siempre sean las más fáciles ni las que más nos gusten.