El agua y...

Temprano de la mañana del miércoles anterior sonó el timbre de casa. En unos instantes subió a la segunda planta, donde me encontraba trabajando, quien durante más de veinticinco años se ha ocupado de los oficios domésticos, para decirme que la señora que nos provee las tortillas nos pedía de favor que le regaláramos un cántaro de agua, pues no contaba con lo esencial para hacer su trabajo. La respuesta fue obvia, a pesar de que en la cisterna ya se hacía sentir la escasez. Afortunadamente, al momento de escribir estas líneas, el problema parece haberse superado en una alta proporción, pero según información periodística, en la fase más crítica afectó al 25% del área metropolitana y a más de un millón de personas cuya mayoría, seguramente, son trabajadores humildes como doña María.

Al Ahora lo que falta por dilucidar (y este no es un asunto menor) es qué fue lo que ocasionó un problema -por lo demás recurrente- a partir de las explicaciones encontradas entre el presidente de la autónoma y autoridades de la PNC. Lo que tampoco se puede obviar, es que el desabastecimiento coincidió con la áspera discusión del proyecto de la Ley del Agua que ha estado durmiendo el sueño de los justos por varios años en la AL; pero que en un ambiente político enrarecido (resultados del 4/3, elección de la SC y la emergencia de un potencial candidato presidencial severamente cuestionado), ha despertado vigoroso, empujado por los manipuladores de siempre Lo lamentable es que, bajo el argumento de una supuesta privatización del agua, se estén reeditando prácticas del pasado al fomentar el odio y la lucha de clases, donde la UES reivindica el desacreditado discurso de su compromiso con las causas nobles.

Probablemente me he perdido de algo, pero en sus consignas, mi Alma Máter no ha fijado una posición pública frente al problema más general del desastre ambiental que enfrenta el país y el mundo entero, hoy potenciado por el “trumpismo” Algo de esto he aprendido con mi participación en CONASAV como miembro de la sociedad civil. Puedo dar fe de la dificultad de conciliar la satisfacción de las necesidades de los más pobres y sus aspiraciones de una mejor calidad de vida, con el enorme desafío de eludir ese cuadro dantesco de desertificación que se atisba en el horizonte. La ideologización del problema del agua no hace sino dificultar las soluciones sensatas, incluyentes y de largo plazo, pavimentando el camino para el caos social, ya complicado –y alimentado– por la refriega en el campo político.

Por aparte, hay que señalar la pésima gestión de la autónoma por hoy responsable del agua para consumo humano. Además de ocupar el dudoso privilegio de ser la más denunciada en la Defensoría del Consumidor por los servicios que presta, a la entidad se le señala por haber sido nido de corruptos, por su falta de visión estratégica, su incapacidad para estructurar un esquema tarifario ecuánime y un manejo eficiente y transparente de los subsidios. A esto se agrega su precaria salud financiera, ya debilitada por un esquema de privilegios a ciertos sectores, que terminan por perjudicar a todo el país.

Si medio mundo coincide en que el desabastecimiento y la supuesta privatización del vital líquido han sido deliberadamente inventados, o por lo menos mal manejados, pues los tomadores de decisiones y los revoltosos, deberían hacerse cargo también de las penurias de doña María. (9-VII-18)