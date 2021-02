El alumnado, nueva víctima del apetito propagandístico

Cada vez es más evidente que Bukele no era el hombre para el puesto, que el traje de presidente democrático, respetuoso del estado de derecho y constructor de consensos le quedó enorme, que la agenda de los grupos y facciones económicos que mueven sus hilos no es conveniente para el país. Después de un mes desastroso para su imagen e intereses que incluyó la vinculación de personal de seguridad del MINSAL con dos asesinatos, un Waterloo diplomático en Washington, la exposición al ridículo de su embajadora en Estados Unidos, mensajes desde la diplomacia sobre la inclusión de algunos de sus ministros en la lista de corruptos centroamericanos y la confirmación de que durante la pandemia su gabinete violó la ley a costa del erario, Bukele teme que la victoria que pronostica desde hace meses no sea avasallante.