El ambiente político, así como el ambiente social y el natural, exigen tratamientos de alta eficacia

La preocupación ambiental ha tomado gran preeminencia en la época presente, y los motivos determinantes de ello provienen principalmente de la gran cantidad de factores depredadores que se hacen sentir en todos los ambientes. El "cambio climático", para el caso, ya no es ni mucho menos un tema que sólo les interesa y les preocupa a los expertos, sino que se ha ido convirtiendo en una cuestión con influencia directa sobre las condiciones de vida de la gente, que en muchos casos se ve expuesta a serios peligros en lo que toca a la salud, a la economía familiar y aun a la misma supervivencia.

Pero como expresamos en el título de este Editorial, hoy los enfoques ambientales tienden a ser mucho más inclusivos, expandiéndose en primer lugar hacia lo social y hacia lo político, donde los ambientes también necesitan y merecen cuidados intensivos de especial eficiencia. El descuido que ha sido tradicional en todos estos ambientes se ha hecho y se sigue haciendo sentir con efectos perjudiciales que acaban golpeándonos a todos.

En lo tocante al ambiente natural, El Salvador es un triste ejemplo de deterioro progresivo, que hay que parar cuanto antes, porque lo que está en juego es la suerte de los distintos elementos naturales, con incidencia directa en la vida humana, en la preservación del paisaje y en la sostenibilidad futura. Los salvadoreños, y en primer lugar las autoridades en todos los niveles, hemos sido culpablemente responsables de una dejadez de consecuencias galopantes, y ya estamos pagando las voluminosas facturas correspondientes. Esto hay que revertirlo sin excusas de ninguna índole para que la viabilidad de nuestra vida se asegure.

Sobre el ambiente social hay mucho que decir y muchísimo por hacer. Nuestra sociedad ha sido y en muchos sentidos continúa siendo víctima de sus propios errores y de sus propias ineficiencias. Socialmente hablando, no se ha sabido construir una estructura nacional al servicio de los intereses ciudadanos y de las necesidades del progreso real; y los efectos se perciben y se sufren constantemente. Habría que hacer un rediseño social, no demagógico sino realista y en armonía con los tiempos. Para eso es indispensable poner en acción la unidad nacional, que no está presente y que hay que construir con visión y con voluntad definidas.

Y desde luego no se puede dejar de lado bajo ninguna circunstancia el ambiente político, que es del que van surgiendo las decisiones y las medidas conductoras de todo el proceso nacional. Dicho ambiente viene estando a merced de incontables distorsiones, que es urgente identificar de manera puntual para corregir y evitar en forma absoluta. Aquí las cosas son más difíciles porque el poder es rebelde e impositivo por excelencia, y lo único que puede irlo poniendo en orden es la democracia bien vivida y suficientemente ejercida. Para bien, hemos entrado en esa vía, y ahí hay que mantenerse con la disciplina necesaria.

Toda reflexión seria sobre el país arroja sin tardanza un cúmulo de compromisos por asumir y de labores por realizar. Y lo que la dinámica histórica nos pone imperativamente entre las manos es la orden de actuar en consecuencia, para ya no continuar a merced de la arbitrariedad descontrolada en ningún aspecto de nuestra vida nacional, que ya tiene suficiente con lo que ha padecido por la impredictibilidad y por la irresponsabilidad.

Hagámoslo así, para que nuestro proceso de evolución constructiva no sólo se mantenga sino que vaya moviéndose positivamente. Ahí está la clave de un auténtico avance con equidad y con resultados, que es lo que los salvadoreños están reclamando cada día con mayor apremio.