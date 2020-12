El americano feo

Es el título de un libro publicado en los años sesenta como “The Ugly American”, que se convirtió en bestseller y fue traducido a varios idiomas, entre ellos el español. Trata acerca del comportamiento de los diplomáticos estadounidenses en un país imaginario del sudeste asiático, que enfrenta la expansión del comunismo y la función diplomática que ejercen no es la mejor para enfrentar esa amenaza. El libro fue objeto de atención en los círculos político-diplomáticos de Washington de esa época, que formularon un llamado para que los diplomáticos enviados al exterior además de conocimiento y espíritu de servicio precisaran de tacto, habilidad y sabiduría, que son propios del oficio diplomático. Si la memoria no me falla, lo leí en la sección condensada de libros de la revista Selecciones del Reader’s Digest y me acuerdo de la película, protagonizada por Marlon Brando como el embajador.

La función diplomática es compleja y un embajador, en el desempeño de su labor, debe ser sensible y exigente y más cuando se trata de un representante diplomático de un país tan importante como son los Estados Unidos de América, que tiene la capacidad de accionar políticamente y abordar los problemas del país donde se encuentra acreditado. En nuestro caso, la influencia de la embajada ha estado presente a lo largo de la historia de nuestro país.

En los años del conflicto armado tuvimos embajadores que claramente formulaban recomendaciones a su gobierno como a las autoridades salvadoreñas, y expresaban su preocupación por los hechos que sucedían, que eran visibles y evidentes. Uno de ellos fue Thomas Pickering, embajador de carrera ya retirado, considerado un duro de la diplomacia estadounidense, que además de El Salvador estuvo destacado en Nigeria, Jordania, India, Rusia, Israel, Naciones Unidas, y fue secretario adjunto de Asuntos Políticos en el Departamento de Estado. Podría mencionar a otros de esa época y de los años posconflicto, también distinguidos diplomáticos solidarios con el país, con la mejor disposición de ayudar en sus dificultades y enfocados también en mantener contactos abiertos, con las diferentes fuerzas vivas del ámbito nacional.

Podemos asumir que una visión de futuro ya está gestándose, a raíz de los cambios políticos en los Estados Unidos, y a ello se suma un mayor interés por El Salvador, que lo están proyectando algunos congresistas demócratas, entre ellos el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, instancia que puede condicionar la aprobación de ayuda y afectar la cooperación, y bien lo dijo uno de ellos, “cualquier solicitud extranjera de asistencia llega al Congreso”. Y qué decir de Nancy Pelosi, que continúa como presidenta de dicha Cámara, con mayoría demócrata y que se sitúa, además, en el segundo lugar en la línea de sucesión presidencial, después del vicepresidente. La señora Pelosi realizó una gira por los países centroamericanos del Triángulo Norte en agosto de 2019, acompañada de una importante delegación bipartidista de 13 congresistas, y en su visita a El Salvador, abordaron con el presidente de la República y otros funcionarios temas relacionados con “el desarrollo económico, atracción de inversiones, seguridad y las causas que generan la migración ilegal”.

La estrecha relación de nuestro país con los Estados Unidos se ha mantenido y reforzado. Ha sido todo un proceso y la amistad y cooperación han prevalecido y bien puede proyectarse en ese entorno una actuación diferente al americano feo de la novela.

Roberto Mejía

rob_metra@hotmail.com

Embajador de carrera