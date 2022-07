El amor que libera

Cantar de Cantares, junto a los libros de Job, Salmos, Proverbios y Eclesiastés, hace parte de los libros poéticos que nos ofrece el Antiguo Testamento, estos pretenden responder a las preocupaciones y preguntas más frecuentes que el ser humano se hace sobre su existencia y la vida en general.

El primer libro de Reyes establece indirectamente que Cantar de Cantares es el canto más sublime compuesto por el rey Salomón quien, además, compuso más de tres mil proverbios y mil otros cánticos. Estamos, entonces, ante su más importante obra literaria, de ahí su lugar en el canon bíblico. El libro se enmarca dentro de una historia de amor, pero no de un amor idealista como el que vemos generalmente en las novelas, sino de un amor verdadero, concreto, como la vida misma.

Tanto Cantar de los Cantares como el libro de Job nos enseñan acerca de la fidelidad de Dios en las pruebas y el sufrimiento, así como en la tentación y seducción del mundo. Nos advierten, asimismo, que nuestro amor por Dios puede ser puesto a prueba en cualquier momento a través del dolor, como fue el caso de Job, o a través de la seducción, como fue el caso de Sulamita, protagonista de Cantar de Cantares.

Salomón introduce la relación de amor con Dios como elemento fundamental para enfrentar el sufrimiento y la tentación. Se trata de un amor invencible que, además, permite vencer el temor que surge en ausencia de una genuina relación con Dios, tal como lo establece Juan: "En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor" (1ª Jn.4.18).

La llave para entender la trama del libro se encuentra en un tercer personaje, quien aparentemente está ausente, se trata del pastor de quien Sulamita está realmente enamorada. Es ese amor que Sulamita siente por su amado lo que le permite resistir la seducción del rey.

La enseñanza tiene una triple aplicación. Por una parte, es un cuestionamiento para Israel por haber optado por un tipo de gobierno contrario al que le fue establecido. Recordemos que el libro tiene como antecedente el final de la teocracia –cuando Dios gobernaba Israel a través de los jueces–. Israel decide elegir un rey como las otras naciones, desechando a Samuel, su último juez. Ante este hecho, Dios consuela a Samuel haciéndole ver que no es a él a quien rechazan: "Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan; porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos" (1 Sam 8.7).

Para la iglesia de Cristo, el mensaje consiste en alertarnos para no caer en la tentación de buscar y seguir incondicionalmente a jefes visibles, sino más bien obedecer directamente al Señor, quien es invisible. Nos exhorta, asimismo, a depender plenamente de Dios en todo y no depositar nuestra confianza en personas o en estructuras sociales, económicas o políticas.

A título personal, nos recuerda que estamos siendo permanentemente seducidos por el mundo y nuestros deseos para mantenernos esclavizados, como estuvo Sulamita dentro del palacio del rey. Sin embargo, Jesús, quien es invisible a los ojos de este mundo pero real en nuestros corazones, está dispuesto, por amor, a liberarnos del temor, sostenernos en la prueba y librarnos de toda tentación.