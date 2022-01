Planear es una tarea que es menos común de lo que pensamos. Pese a que planear ayuda a trazar objetivos, acciones y hacer un uso eficiente de los recursos, para muchos la planeación pasa a un segundo plano y el enfoque está en resolver los problemas o situaciones que se presentan en el día a día. La realidad es que a veces no somos capaces de entender que la planificación puede evitarnos muchas de esas situaciones, permitiéndonos enfocarnos en lo realmente importante.

A unos días de terminar 2021 recibí un documento en WhatsApp que me compartieron en un grupo de amigos, este se titulaba "El año por delante: cuaderno para planear el año"¹, la verdad es que lo abrí con algo de incredulidad (pensaba que iba a ser un chiste diciendo algo como "2022 sorpréndeme"), pero me encontré con una guía interesante para repasar 2021 y planear 2022.

Debo decir que después de un par de años intensos de pandemia, 2022 parece ser el año perfecto para resurgir y recuperarse, el año para hacer lo que no se pudo hacer antes.

"Aprender del pasado ayuda a planear el futuro", así comienza el documento, invitando al lector a acomodarse, dedicarse un par de horas para la discusión interna y a comenzar. Ya sé lo que debe estar pensando: "¿¡Dos horas!? ¡No tengo dos horas para esto!" Bueno, pues lo mismo pensé yo, pero seguí leyendo y me dije: "Seguro lo hago más rápido, no creo que las dos horas sean necesarias". Al avanzar en la lectura la guía pide recordar a conciencia el año pasado; pensar acontecimientos importantes; los aspectos más decisivos en áreas como vida privada y familia, trabajo, estudios, pertenencias, estado físico, finanzas, metas, no eran preguntas que uno no se hace a menudo, incluso yo sola me corregía mis propias respuestas, pero valía la pena esa discusión interna. Continué.

La siguiente parte invita a completar frases, por ejemplo "la decisión más sabia que tomé", "el mayor riesgo que asumí", "el logro más grande", "las personas que te ayudaron a alcanzar tu éxito", hay un par de ejercicios para cerrar capítulos a través del perdón y el desahogo y luego, al haber pasado por la revisión de 2021, se pasa a la parte en la que se empieza a trazar sueños y metas para 2022.

"¿Qué aspecto tiene el año que viene para ti? ¿Cuál es el caso ideal? ¿Por qué será bueno?" decía. En realidad, solo responder esas preguntas toma un tiempo, no, no iba a terminarlo en menos de dos horas, pero entendí que merecía dedicarle tiempo de calidad, tiempo que podría pasar viendo una serie o película, pero que en este caso la protagonista y quien decidiría el final de la historia sería yo.

Lo que deseo ganar, de lo que me voy a desprender, las personas en las que me puedo apoyar, las novedades que voy a descubrir, las cosas a las que diré "no" y a las que diré "sí", los lugares que voy a conocer. Puede parecer simple, pero en la medida que esto quede por escrito se convierte en un compromiso, algo que podemos consultar regularmente y medir nuestro avance. Si desea, puede descargar gratis la guía en yearcompass.com. Este año cualquier cosa es posible. Comencemos a planearlo hoy.

¹https://yearcompass.com/es Creado por personal de YearCompass y voluntarios de Invisible University International.