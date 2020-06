El antejuicio y el papel de la Fiscalía. Primera Parte

Recientemente se discute en redes sociales, publicaciones y periódicos, el sometimiento de altos funcionarios de gobierno al antejuicio por violaciones a la Constitución y a las leyes y se le ha pedido al fiscal general de la República que proceda a pedirlo a la Asamblea Legislativa. El objeto de este artículo es, por una parte, informar sobre lo que es el antejuicio y en una segunda parte dilucidar el papel de la FGR en este proceso.

¿Qué es el antejuicio?

El antejuicio es un fuero o privilegio acordado por la Constitución a favor de funcionarios de alta jerarquía, que impide se les enjuicie por delitos oficiales o comunes cometidos durante su ejercicio. Sin embargo, como tal privilegio llevaría a concederles y apadrinar su impunidad a estos funcionarios, la Constitución en sus artículos 236 a 238 establece una limitación al fuero protector con un procedimiento especial, que consiste en que previamente la Asamblea Legislativa dictamine si hay o no hay base para hacerlo. Se trata de una excepción al principio de "igualdad ante la ley" establecido en el art. 3 Cn., para proteger a los altos funcionarios de falsas acusaciones delictivas que interfieran con sus funciones. Se trata de un privilegio que encontramos en las Constituciones democráticas.

La Constitución establece que, antes de acusar judicialmente a cualquiera de los aforados, el caso debe someterse a la Asamblea Legislativa para que dictamine si "hay o no hay base para la acusación del delito" y si considera que la hay, debe remitirlo al Órgano Judicial según el art. 14 Cn. Si considera que no hay suficiente base, simplemente lo archiva, es decir, no habrá juicio penal; esto se conoce como "antejuicio", aunque nuestra Constitución no le da nombre, pero detalla quiénes gozan del fuero, qué actores intervienen, el procedimiento a seguir y señalar las consecuencias de mantenerle el fuero al acusado o quitárselo.

Paso a describir las características de este fuero:

a) Ampara únicamente a altos funcionarios estatales: el presidente, el vicepresidente y sus ministros, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelación, los magistrados de la Corte de Cuentas y del Tribunal Supremo Electoral, los tres jefes del Ministerio Público y los representantes diplomáticos; su número, si bien es variable, no cubre a más de 150 personas.

b) La constitución establece que cualquier persona puede presentar a la Asamblea Legislativa la acusación para el antejuicio, es por lo tanto, un derecho constitucional de los y las ciudadanas e incluso les permite mostrarse parte en el antejuicio.

c) Se trata de un procedimiento especial exclusivo de la Asamblea Legislativa, pues, la participación de la Fiscalía y del Órgano Judicial únicamente se puede dar cuando ella ha resuelto retirar el foro al funcionario. Es precisamente este privilegio lo que inhibe a la Fiscalía y a los jueces de ejercer su jurisdicción sobre el acusado; pero para evitar que el fuero de protección se convierta en impunidad para el funcionario, es decir en dictador, la Constitución establece que antes de caer en manos de la justicia debe ser despojado de su Fuero Constitucional y designa a la Asamblea Legislativa como el único facultado para hacerlo.

d) El antejuicio es un procedimiento especial y no un juicio; pero es indispensable para poder desarrollar el juicio ordinario. EL ANTEJUICIO NO ABSUELVE NI CONDENA (objetivo esencial del juicio penal), sino únicamente decide MANTENER O RETIRAR EL FORO.

e) La AL deberá nombrar un fiscal a un diputado o diputada, para la acusación del caso, y al acusado se le permitirá defenderse ya sea por sí mismo o por un defensor especial; una vez que ha oído a ambos el pleno legislativo por mayoría absoluta (la mitad más un voto) quien "declarará si hay o no lugar de formación de causa", es decir, si merece o no tener la protección del foro constitucional.

f) Si le hubieren retirado el fuero por considerar que hay bases para un juicio, lo enviaran al Órgano Judicial para que el juez correspondiente inicie el proceso penal, si no hay suficiente base para abrir el proceso penal, archivará la petición manteniéndoles el fuero.

En la segunda parte analizaremos el papel de la Fiscalía en el antejuicio.